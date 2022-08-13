Universal анонсировал новый мультфильм "Кунг-фу Панда"

Компания Universal Pictures объявила, что снимет четвертый полнометражный мультфильм «Кунг-фу Панда», передает портал Variety.
Премьера запланирована на 8 марта 2024 года. Последний фильм во франшизе вышел в 2016 году, когда DreamWorks Animation завершил трилогию. Три ленты о становлении панды По мастером кунг-фу принесли Universal более $1,8 млрд и получили в целом положительные отзывы кинокритиков.
Помимо даты выхода, подробности об очередном фильме франшизы остаются в тайне.
В июле в онлайн-кинотеатре Netflix вышел анимационный сериал «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон». По сюжету панда По отправится в кругосветное путешествие, чтобы остановить двух ласок, которые пытаются заполучить древний могущественный артефакт.
Ранее стала известна дата выхода анимационного фильма «Гарфилд», главную роль в котором озвучил «звездный лорд» из «Стражей галактики» Крис Пратт.