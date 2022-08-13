Universal анонсировал новый мультфильм "Кунг-фу Панда"

Премьера запланирована на 8 марта 2024 года. Последний фильм во франшизе вышел в 2016 году, когда DreamWorks Animation завершил трилогию. Три ленты о становлении панды По мастером кунг-фу принесли Universal более $1,8 млрд и получили в целом положительные отзывы кинокритиков.