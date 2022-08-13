Marvel посоветовали снимать поменьше фильмов

Засилье комиксов делает каждый из них менее привлекательным для зрителей.
Голливудские киностудии, массовое перешедшие на создание комиксов, даже не думают останавливаться.
Например, на недавно прошедшем Comic Con продюсер Кевин Файги замахнулся на несколько фаз Marvel вперед.
В связи с этим не понаслышке знакомый с комиксами Дэймон Линделоф, снявший для HBO мини-сериал "Хранители", заявил, что студии следовало бы остановить эту бесконечную гонку новых комиксов и фильмов, бесконечных релизов.
«Marvel удалось снять парочку успешных фильмов, инстинкт теперь подсказывает им снимать и расширять это дело. Но если бы они снимали меньше фильмов, каждая марвеловская картина воспринималась бы зрителями более особенной», - пояснил свою позицию Линделоф.