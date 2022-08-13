Marvel посоветовали снимать поменьше фильмов

Засилье комиксов делает каждый из них менее привлекательным для зрителей.

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Голливудские киностудии, массовое перешедшие на создание комиксов, даже не думают останавливаться.

Например, на недавно прошедшем Comic Con продюсер Кевин Файги замахнулся на несколько фаз Marvel вперед.

В связи с этим не понаслышке знакомый с комиксами Дэймон Линделоф, снявший для HBO мини-сериал "Хранители", заявил, что студии следовало бы остановить эту бесконечную гонку новых комиксов и фильмов, бесконечных релизов.