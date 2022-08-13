3 фильма Хичкока, которые должен увидеть каждый

13 августа 1899 года родился знаменитый на весь мир режиссер Альфред Хичкок. Во многом именно благодаря ему жанр триллера поднялся на абсолютно новый уровень. "Рамблер" решил сделать подборку фильмов Хичкока, которые стоит увидеть каждому.

"В случае убийства набирайте "М", 1954

Кадр из фильма "В случае убийства набирайте "М"

Фильм представляет собой довольно точную экранизацию пьесы Фредерика Нотта под названием "Телефонный звонок". Но самое интересное, что практически все действие происходит в одних и тех же декорациях. По мнению режиссера, это позволило сделать сюжет более напряженным, и мы не можем с этим не согласиться.

Картина рассказывает о бывшем теннисисте, который подозревает свою состоятельную супругу в неверности. И, поскольку он боится потерять все богатство, мужчина принимает решение убить свою жену. Однако его, казалось бы, идеальный план оказывается под угрозой.

"Психо", 1960

Кадр из фильма "Психо"

Фильм "Психо" признан одной из лучших работ Альфреда Хичкока. Он даже в какой-то мере стал эталоном триллеров. Некоторые режиссеры пытались повторить успех, сняв продолжение картины, однако ни одному из них это сделать так и не удалось.

По сюжету, после расставания с мужчиной девушка крадет на работе деньги и уезжает из города. Она останавливается в мотеле, которым руководит приятный и в то же время загадочный молодой человек Норман Бейтс.

"Окно во двор", 1954

Кадр из фильма "Окно во двор"

Этот фильм также стоит увидеть хотя бы ради очередного необычного подхода к съемкам. Довольно многие сцены картины были показаны через окно, как бы со стороны некого наблюдателя.