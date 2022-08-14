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1 час назад

В сети обсудили столичный вокзал из фильма «Служебный роман»

Мослента

Кадр из популярного советского фильма «Служебный роман» натолкнул пользователей сети на обсуждение. Снимок с изображением столичного вокзала выложили в группу «Старая Москва» во «ВКонтакте».

В сети обсудили вокзал из фильма «Служебный роман»
Фото: МослентаМослента

Одна из сцен известной картины была снята на Ярославском вокзале в Москве. В сообществе сравнили, как железнодорожный хаб выглядел во время создания фильма и как он выглядит сейчас.

«Сейчас нет уже этих страшных поездов», «Раньше можно было обувь почистить после дачи прямо на вокзале»,

— вспомнили в комментариях.

Кто-то при взгляде на кадры заностальгировал и отметил, что режиссер Эльдар Рязанов «умел снимать кино».

Один из пользователей вспомнил другое «киношное» место Москвы — станцию «Лосиноостровская» по тому же направлению Московской железной дороги.

«Там снимались сцены кинофильмов "Вокзал для двоих", "Служебный роман", "Место встречи изменить нельзя", станция упоминается в романе "Эра милосердия", по которому снят фильм»,

— написал фолловер. Другая участница дискуссии добавила, что героиня фильма Рязанова Ольга Рыжова в одной из сцен «Служебного романа» бежит через мост именно на этой станции.

Ранее другой кадр из фильма «Служебный роман» натолкнул россиян на спор. Дискуссия разгорелась вокруг сцены, в которой актриса Лия Ахеджакова стоит в ожидании трамвая на остановке в районе Чертаново.

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