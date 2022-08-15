Шаламе и Зендая показали кадр со съемок второй «Дюны»

Месяц назад продюсеры фантастической ленты «Дюна» начали съемки второй части. Первый фильм — экранизация романа Фрэнка Герберта — вышел почти год назад. Тогда, в сентябре 2021-го, премьера прошла во время Венецианского кинофестиваля. Теперь, получив ожидаемый коммерческий успех и положительные отзывы, создатели кино приступили к работе над продолжением.