Шаламе и Зендая показали кадр со съемок второй «Дюны»

Месяц назад продюсеры фантастической ленты «Дюна» начали съемки второй части. Первый фильм — экранизация романа Фрэнка Герберта — вышел почти год назад. Тогда, в сентябре 2021-го, премьера прошла во время Венецианского кинофестиваля. Теперь, получив ожидаемый коммерческий успех и положительные отзывы, создатели кино приступили к работе над продолжением.
Съемки начали месяц назад в Венгрии — там продюсеры нашли наиболее подходящие природные ландшафты. О сюжете сиквела известно немногое. Зато исполнители главных ролей — Тимоти Шаламе и Зендая — периодически напоминают фанатам о себе и «Дюне», публикуя фото со съемок. Подогревать интерес зрителей в Голливуде любят заранее!