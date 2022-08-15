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1 час назад

Шаламе и Зендая показали кадр со съемок второй «Дюны»

Super.ru

Месяц назад продюсеры фантастической ленты «Дюна» начали съемки второй части. Первый фильм — экранизация романа Фрэнка Герберта — вышел почти год назад. Тогда, в сентябре 2021-го, премьера прошла во время Венецианского кинофестиваля. Теперь, получив ожидаемый коммерческий успех и положительные отзывы, создатели кино приступили к работе над продолжением.

Шаламе и Зендая показали кадр со съемок второй «Дюны»
Фото: super.rusuper.ru

Съемки начали месяц назад в Венгрии — там продюсеры нашли наиболее подходящие природные ландшафты. О сюжете сиквела известно немногое. Зато исполнители главных ролей — Тимоти Шаламе и Зендая — периодически напоминают фанатам о себе и «Дюне», публикуя фото со съемок. Подогревать интерес зрителей в Голливуде любят заранее!

Кадр со съемок
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