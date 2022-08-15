Бену Аффлеку — 50: топ фильмов с участием актера

Лауреат двух премий «Оскар», супруг Джей Ло и просто король мемов отмечает день рождения — 15 августа Бену Аффлеку исполняется 50 лет. В честь юбилея актера «Рамблер» собрал топ фильмов с участием звезды, которые точно стоят потраченного на них времени.

Фото: Кадр из фильма "Исчезнувшая" Кадр из фильма "Исчезнувшая"

«Умница Уилл Хантинг» (1997)

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Драма Гаса ван Сента с Мэттом Дэймоном, Беном Аффлеком и Робином Уильямсом, которая рассказыввает о 20-летнем вундеркинде из Бостона Уилле Хантинге, который то то и дело ввязывается в неприятные истории. Его профессор математики берет его под свою опеку, но при одном условии: Уилл должен пройти курс психотерапии. Сеансы «перевоспитания», начавшиеся с недоверия, постепенно перерастают в дружбу между парнем и его наставником.

Кадр из фильма "Умница Уилл Хантинг"

«Перл-Харбор» (2001)

Мирная жизнь и дружба детства двух летчиков из штата Теннессси рушится в одночасье, когда японская авиация совершает внезапное нападение на военную базу США в Пёрл-Харборе. Главные роли в фильме исполнили Бен Аффлек, Джош Хартнетт и Кейт Бекинсейл.

Кадр из фильма "Перл-Харбор"

«Большая игра» (2009)

Американский журналист Маккэффри расследует серию жестоких убийств. Одной из жертв становится любовница преуспевающего конгрессмена Коллинза. Улики открывают перед журналистом цепочку чудовищных заговоров, ведущих в высшие политические круги страны. Люди, с которыми ему придется иметь дело, ворочают миллиардами долларов и не привыкли, когда в их дела вмешиваются посторонние.

Кадр из фильма "Большая игра"

«Исчезнувшая» (2014)

Фильм-головоломка от Дэвида Финчера с Беном Аффлеком и Розамунд Пайк, по сюжету которого необъяснимо пропадает замужняя женщина. В доме остались следы борьбы, кровь, которую явно пытались стереть, и цепочка подсказок в игре «охота за сокровищами» — жена ежегодно устраивала ее для своего обожаемого мужа. И похоже, что эти подсказки дают шанс пролить свет на судьбу исчезнувшей.

Кадр из фильма "Исчезнувшая"

«Расплата» (2016)

Остросюжетный боевик о математическом гении с синдромом Аспергера, который подрабатывает аудитором для самых опасных преступных организаций. Одним из его клиентов становится, казалось бы, законопослушная компания по производству новейшей робототехники, где сотрудница финансового отдела обнаружила «нестыковочку» в миллионы долларов. Правда, как только бухгалтер приступает к работе, начинают появляться жертвы… В главной роли – Бен Аффлек.