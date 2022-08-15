Что известно о новом байопике об Уитни Хьюстон

В конце этого года состоится премьера сногсшибательного байопика — кинокомпания Sony Pictures представит фильм о жизни и творческом пути легенды музыкальной индустрии Уитни Хьюстон. Что известно о предстоящей новинке, читайте в материале «Рамблера».
В картине под названием «I Wanna Dance With Somebody» («Я хочу потанцевать с кем-нибудь») главную роль сыграет актриса Наоми Аки.
«Наоми Аки производила на нас впечатление на каждом этапе отборочного процесса. Мне понравилось то, что она способна изобразить мировую икону на сцене, в то же время привнеся человечность в ее закулисную жизнь»,
— прокомментировала выбор исполнительницы главной роли режиссер предстоящего байопика Стелла Меги.
Сценарием «I Wanna Dance With Somebody» занимается номинант «Оскара» и BAFTA Энтони Маккартен. Он работал над лентами «Вселенная Стивена Хокинга», «Темные времена» о Уинстоне Черчилле и «Богемская рапсодия» о группе Queen.
Сейчас в Лос-Анджелесе вовсю идет работа над проектом, также в социальных сетях появились первые фотографии со съемочной площадки. На снимках можно увидеть, как Наоми перевоплотилась в Уитни Хьюстон. Актриса примерила несколько образов в стиле 1980-х, в которых когда-то появлялась певица. Так, например, звезда прогуливалась вдоль яхты в ярком слитном купальнике и парео.