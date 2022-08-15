Что известно о новом байопике об Уитни Хьюстон

В конце этого года состоится премьера сногсшибательного байопика — кинокомпания Sony Pictures представит фильм о жизни и творческом пути легенды музыкальной индустрии Уитни Хьюстон . Что известно о предстоящей новинке, читайте в материале «Рамблера».

«Наоми Аки производила на нас впечатление на каждом этапе отборочного процесса. Мне понравилось то, что она способна изобразить мировую икону на сцене, в то же время привнеся человечность в ее закулисную жизнь»,

Сейчас в Лос-Анджелесе вовсю идет работа над проектом, также в социальных сетях появились первые фотографии со съемочной площадки. На снимках можно увидеть, как Наоми перевоплотилась в Уитни Хьюстон. Актриса примерила несколько образов в стиле 1980-х, в которых когда-то появлялась певица. Так, например, звезда прогуливалась вдоль яхты в ярком слитном купальнике и парео.