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3 часа назад

Variety: выход десятой части кинофраншизы "Пила" намечен на октябрь 2023 года

Газета.Ruиещё 1

Американские кинокомпании Lionsgate и Twisted Pictures объявили, что следующая, десятая часть кинофраншизы «Пила» стоимостью в миллиард долларов выйдет 27 октября 2023 года, сообщает Variety.

Выход десятой части кинофраншизы "Пила" намечен на 2023 года
Фото: Газета.руГазета.ру

Издание сообщает, что режиссером картины выступит Кевин Гротерт, который был монтажером первых пяти фильмов серии «Пила», а также для «Пилы 8». Его режиссерским дебютом стал фильм «Пила 6», который был выпущен 23 октября 2009 года.

Сюжет нового фильма держится в строгом секрете, но студия обещает, что картина «захватит сердца и другие части тел фанатов — с совершенно новыми хитроумными ловушками и новыми загадками, которые необходимо разгадать».

Продюсеры франшизы Марк Бург и Орен Коулс заявили, что слушают пожелания фанатов и стараются создать фильм, который понравится и поклонникам «Пилы» и любителям ужасов.

Более подробную информацию о фильме обещали раскрыть в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что 50 Cent сыграет главную роль в фильме ужасов про тиктокеров от сценариста «Пилы».

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