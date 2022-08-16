Выход десятой части кинофраншизы "Пила" намечен на 2023 года

Американские кинокомпании Lionsgate и Twisted Pictures объявили, что следующая, десятая часть кинофраншизы «Пила» стоимостью в миллиард долларов выйдет 27 октября 2023 года, сообщает Variety.

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Издание сообщает, что режиссером картины выступит Кевин Гротерт, который был монтажером первых пяти фильмов серии «Пила», а также для «Пилы 8». Его режиссерским дебютом стал фильм «Пила 6», который был выпущен 23 октября 2009 года.

Сюжет нового фильма держится в строгом секрете, но студия обещает, что картина «захватит сердца и другие части тел фанатов — с совершенно новыми хитроумными ловушками и новыми загадками, которые необходимо разгадать».

Продюсеры франшизы Марк Бург и Орен Коулс заявили, что слушают пожелания фанатов и стараются создать фильм, который понравится и поклонникам «Пилы» и любителям ужасов.

Более подробную информацию о фильме обещали раскрыть в ближайшее время.