Ностальгия — приятное и немного грустное чувство, оно появляется при возвращении в знакомое место, из-за ароматов или благодаря просмотру фотографий. И это касается не только реальной жизни. Тлум.Ру вспоминает 10 мультфильмов для ностальгирующих зрителей. Если истории старые — это не значит, что они потеряли свою ценность. Наоборот, некоторые стали в разы лучше.

Фото: tlum.ru tlum.ru

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Нет лучшего способа ощутить себя ребёнком, чем заглянуть в вымышленный мир, наполненный монстрами. Помимо потрясающих дизайнов героев, создатели постарались и над сюжетом. Здесь есть родительские фигуры, желание доказать миру, что вы способны и сообразительны, а заодно и другой взгляд на ставшей обыденной работу. Зачем пугать детей, если их смех намного мощнее и веселить их в разы занимательнее, чем доводить карапузов до ночных слёз?

Много любви не бывает, как и сказок. Студия DreamWorks изначально создавала Шрек-вселенную, как пародию на всё, что делает Disney. Там необычные шутки (чаще для взрослых и при этом отлично завуалированные), захватывающая история любви (и не одна!) и достаточное количество частей для марафона. Да и заглавный саундтрек первого мультфильма обещает, что скучать не придётся: somebody once told me…

После схода ледника доисторические животные в попытке выжить вынуждены начать двигаться. Вперёд — к светлому будущему. Оно, конечно, для компании главных героев оказывается несколько мутным из-за череды событий, повлиять на которые невозможно. Ещё и младенец, как дополнительная ноша, не говоря о тигре, жаждущем навредить. И нельзя забывать про белку Скрэта — он удивительным образом влияет на атмосферу, разбавляя напряжённые моменты чудаковатыми выходками, и напоминает: ты — не ты, когда голоден.

Трагикомедия, отсылающая к известным историческим событиям, заставит любого зрителя задуматься — так уж куры не понимают, что с ними происходит и просто живут? Герои конкретно этого мультфильма, к примеру, устают от человеческой тирании и готовы бороться за нормальную жизнь — ту, которая не пройдёт в вечном заточении. У истории в ближайшем будущем намечается продолжение. Это точно сигнал пересмотреть первую часть.

№ 5: «Лило и Стич»

Обычная гавайская жизнь: тут успеть станцевать для праздника, там сестру подразнить. Вообще, жизнь девочки Лило заметно и резко изменилась, тому есть причина — встреча с пришельцем Стичем. Приятная для глаз анимация и напоминание-цитата: «Охана — значит семья, в семье не бросят никого и никогда и не забудут». На примере Лило, Стича и Нани в подобное получается поверить даже слишком легко.

И нет на свете человека, которого бы не тронуло беспокойство о потерянном ребёнке. Мало того, что тот совсем юн, так ещё и потерялся в бескрайних водных просторах, населённых странными созданиями и опасными хищниками. Рыбка Дори — комедийный элемент — выступает отличной репрезентацией самых забывчивых людей на свете, и даже у неё оказалась довольно драматичная история. Для тех, кто соскучился по возможности искупаться. После просмотра мультфильма обязательно захочется занырнуть поглубже и увидеть, что скрывает озеро, река, море или даже океан.

В ностальгической подборке нельзя не вспомнить о существовании отчаянных искателей сокровищ, приключений и новых знакомств. Аферисты встречаются с магией, представляются богами и просто наводят настоящий беспорядок в установленном порядке жителей Мезоамерики. Мультфильм так и настаивает — протипируйте ближайшее окружение в героев. Кто Тулио, кто Альтиво, а кто Чел или даже злодей Цекель-Кан?

№ 8: «Барби и Щелкунчик»

Истории о принцессах — понятное дело, особенно тех, что от студии Disney. Но и про Барби нельзя забывать, тем более, когда куколка из раза в раз упорно открывает себя фанатам с новой стороны. Ладно, мы отвлеклись от темы. Основанный на рассказе «Щелкунчик и мышиный король» мультфильм является сказкой в сказке, он как матрёшка открывает существование деревянного принца (который Щелкунчик), принцессы и антагониста — Мышиного Короля. Для тех, кто в куклы наигрался, но увидеть добрую историю хочет.

Нельзя не вспомнить и о Джимми — том самом гении, умудрявшемся создавать невероятные гаджеты. В полнометражной истории ситуация следующая: пока дети развлекаются, на Ретровилль нацеливаются пришельцы, они утаскивают родителей. Сперва всё неплохо — для детей, — никакого контроля, поучений и поручений. Чем дальше, тем страннее себя начинают ощущать персонажи, Джимми решает: пора. Межгалактический полёт за родителями начинается, время строить подходящий транспорт.

Для фанатов космоса, приключений и харизматичных персонажей. Главный герой — Кэйл Такер — оказывается в некотором смысле Избранным. На его плечах после открытия существования особенной карты ложится большая ответственность: спасти человечество и не дать ни одному человеку стать жертвой воинственной и агрессивной инопланетной цивилизации.