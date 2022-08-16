Стиву Кареллу — 60 лет: топ смешных фильмов с участием актера

Звезда сериала «Офис» отмечает день рождения — 16 августа Стиву Кареллу исполняется 60 лет. В честь юбилея «Рамблер» собрал топ смешных фильмов с участием актера.

Фото: Кадр из фильма "Эта дурацкая любовь" Кадр из фильма "Эта дурацкая любовь"

«Эван Всемогущий» (2007)

Стив Карелл и Морган Фриман в комедии о некоем Эване Бакстере, у которого жизнь пошла в горе: он стал конгрессменом. Однако внезапно появляется Господь Бог, который открыл перед ним ужасы грядущего и попросил срочно приступить к строительству ковчега, беря пример с Ноя…

«Эта дурацкая любовь» (2011)

У Кола Уивера, казалось бы, идеальная жизнь, однако внезапно он узнает, что его жена изменила ему и хочет развода. Тут-то он и становится протеже молодого ловеласа, который открывает ему глаза на многочисленные возможности, открывающиеся перед ним: женщины, крепкие напитки и чувство стиля.

«Ищу друга на конец света» (2011)

Трогательная трагикомедия, которая рассказывает об одиноком страховом агенте, узнавшем, что к Земле приближается огромный астероид, и решившем отправиться на поиски школьной подружки в компании сексуальной соседки Пенни.

Кадр из фильма "Ищу друга на конец света"

«Битва полов» (2017)

История соперничества между 55-летним чемпионом Уимблдона Бобби Риггсом и 29-летней теннисисткой Билли Джин Кинг. Легендарный матч, прошедший в 1973 году, собрал возле экранов более 50 миллионов американцев и доказал, что профессиональные спортсменки способны на равных состязаться с коллегами-мужчинами.

«Честный кандидат» (2020)

Стив Карелл в комедии о республиканцах и демократах, которая рассказывает о наивном морпехе, который становится пешкой в игре политтехнологов. Теперь ему предстоит сразиться за будущее демократии всей страны, а может, и целого мира. Есть лишь один нюанс — сам кандидат об этом еще не знает.