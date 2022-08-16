Кармело Энтони снимет документальный сериал о своей карьере

«Наверное, все задаются вопросом: «Почему сейчас? Почему ты выбрал именно этот момент, чтобы рассказать свою историю?» В общем, я провел достаточно времени, позволяя другим людям говорить за меня. Пришло время моей правды. С нетерпением жду, когда зрители наконец получат возможность услышать о моем путешествии от первого лица»,