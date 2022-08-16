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19 минут назад

Кармело Энтони снимет документальный сериал о своей карьере

Sports.ru

Картина будет состоять из четырех серий. В фильме будут рассмотрены примечательные моменты карьеры Мело в НБА, многие из которых он прежде не комментировал.

Кармело Энтони снимет документальный сериал о своей карьере
Фото: Sports.ruSports.ru

«Наверное, все задаются вопросом: «Почему сейчас? Почему ты выбрал именно этот момент, чтобы рассказать свою историю?» В общем, я провел достаточно времени, позволяя другим людям говорить за меня. Пришло время моей правды. С нетерпением жду, когда зрители наконец получат возможность услышать о моем путешествии от первого лица»,

– прокомментировал событие Энтони.

В данный момент форвард является свободным агентом. В прошлом сезоне он выступал за «Лейкерс», набирая 13,3 очка и 4,2 подбора в среднем за матч.

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Фильмы,Хищник,
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