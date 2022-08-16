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2 часа назад

Режиссер Дворцевой сообщил о приостановке съемок фильма с актерами из США

Газета.Ru

Лауреат Каннского фестиваля режиссер Сергей Дворцевой рассказал в разговоре с ТАСС о том, что производство его нового проекта поставлено на паузу.

Дворцевой сообщил о приостановке съемок фильма с актерами из США
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Причиной приостановки съемок стала политическая обстановка в мире. В фильме Дворцевого задействованы актеры из США. «Был один международный проект с американскими актерами, но пока он из-за этой ситуации приостановился, на паузе. Посмотрим, во что это выльется, сможем реализовать его или нет», — объяснил он.

Кинематографист сообщил, что занимается работой и над другими проектами. По его словам, съемки одного фильма сейчас проходят в Архангельске, а другого — в Казахстане.

Сергей Дворцевой — российско-казахстанский режиссер. Он получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 2018 году за картину «Айка».

Фильмы,Айка,Сергей Дворцевой,
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