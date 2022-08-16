Дворцевой сообщил о приостановке съемок фильма с актерами из США

Лауреат Каннского фестиваля режиссер Сергей Дворцевой рассказал в разговоре с ТАСС о том, что производство его нового проекта поставлено на паузу.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Причиной приостановки съемок стала политическая обстановка в мире. В фильме Дворцевого задействованы актеры из США. «Был один международный проект с американскими актерами, но пока он из-за этой ситуации приостановился, на паузе. Посмотрим, во что это выльется, сможем реализовать его или нет», — объяснил он.

Кинематографист сообщил, что занимается работой и над другими проектами. По его словам, съемки одного фильма сейчас проходят в Архангельске, а другого — в Казахстане.