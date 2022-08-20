3 фильма, которые погубили карьеру актеров

Один успешный фильм может прославить ранее никому не известного артиста на весь мир и принести многомиллионный гонорар. Но точно так же одна провальная работа способна с легкостью поставить крест на карьере звезды.
Подробнее об актерах, к которым не была благосклонна фортуна – в материале "Рамблера".
Когда продюсеры объявили о том, что Берри исполнит главную роль в фильме "Женщина-кошка", против этого решения, кажется, выступили абсолютно все. Но создатели картины решили, что им виднее, и Холли отлично справится с новым амплуа. Вот только они ошиблись: фильм заработал крайне низкий рейтинг и стал лауреатом в четырех номинациях на "Золотую малину".
После "Женщины-кошки" достойных ролей Берри не предлагали.
В 80-х и начале 90-х Джина подавала большие надежды в Голливуде. На ее счету была не одна отличная картина. В их числе: "Муха", "Тельма и Луиза", а также "Битлджус". Но все изменилось после выхода на экраны фильма про пиратов "Остров головорезов".
За роль в фильме Дэвис заплатили 7 миллионов долларов, но это стало ее единственным утешением. Картина провалилась в прокате и получила разгромные рецензии критиков.
Космическая картина "Приключения Плуто Нэша" в очередной раз доказала продюсерам и режиссером, что Мерфи уже не тот и приглашать его в свои проекты не стоит. При бюджете в 120 миллионов долларов фильм собрал в прокате всего 7, что, безусловно, ничтожно мало. За роль в этой картине Мерфи удостоился "Золотой малины" в номинации "Худший актер десятилетия".