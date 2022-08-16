«Далекие близкие»: кино о том, как одна поездка меняет все

На кинофестивале «Окно в Европу», который прошел в Выборге 10 августа, режиссер фильма «Далекие близкие» Иван Соснин получил приз за Лучший сценарий и Приз зрительских симпатий. Картина была во внеконкурсной программе, но произвела такое сильное впечатление на зрителей и жюри, что ей были присвоены призы.
Это история в формате роуд-муви о непростых взаимоотношениях отца и сына, которым предстоит длинная дорога из Хабаровска в Москву. Во время поездки между ними устанавливается потерянная связь, и выясняются причины их отдаления друг от друга.
Смотрите в кино с 29 сентября.