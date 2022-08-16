«Далекие близкие»: кино о том, как одна поездка меняет все

На кинофестивале «Окно в Европу», который прошел в Выборге 10 августа, режиссер фильма «Далекие близкие» Иван Соснин получил приз за Лучший сценарий и Приз зрительских симпатий. Картина была во внеконкурсной программе, но произвела такое сильное впечатление на зрителей и жюри, что ей были присвоены призы.