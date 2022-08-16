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1 час назад

«Далекие близкие»: кино о том, как одна поездка может изменить жизнь

Стелла Шмель

На кинофестивале «Окно в Европу», который прошел в Выборге 10 августа, режиссер фильма «Далекие близкие» Иван Соснин получил приз за Лучший сценарий и Приз зрительских симпатий. Картина была во внеконкурсной программе, но произвела такое сильное впечатление на зрителей и жюри, что ей были присвоены призы.

«Далекие близкие»: кино о том, как одна поездка меняет все
Фото: кадр из фильма «Далекие близкие»кадр из фильма «Далекие близкие»

Это история в формате роуд-муви о непростых взаимоотношениях отца и сына, которым предстоит длинная дорога из Хабаровска в Москву. Во время поездки между ними устанавливается потерянная связь, и выясняются причины их отдаления друг от друга.

Смотрите в кино с 29 сентября.

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