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2 часа назад

Что известно о приквеле «Голодных игр»

В начале июня 2022 года студия Lionsgate опубликовала первый тизер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Вместо актеров в ролике показали кадры с противостоянием золотой змеи и птицы. В финале тизера появляется дата премьеры и фраза: «Мир узнает, кто — певчая птица, а кто — змея». Что еще известно о проекте, читайте в материале «Рамблера».

Что известно о приквеле «Голодных игр»
Фото: Кадр из фильма "Голодные игры" Кадр из фильма "Голодные игры"

Режиссером фильма выступит Френсис Лоуренс, снимавший «И вспыхнет пламя» и финальных «Соек-пересмешниц» из оригинальной франшизы. Приквел «Голодных игр», основанный на романе Сьюзен Коллинз, сосредоточится на истории молодого Кориолана Сноу, который в будущем станет президентом-тираном Панема. В предстоящем фильме герой будет изображен в возрасте 18 лет, когда в преддверии ежегодных Голодных игр его назначают наставником Люси Грей Бэйрд из обедневшего Дистрикта-12.

Главные роли в фильме исполнят Рейчел Зеглер («Вестсайдская история») и Том Блит («Билли Кид»), также в проекте снимутся Хантер Шафер («Эйфория»), Питер Динклейдж («Игра престолов») и Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство»).

Премьера картины «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» намечена на 27 ноября 2023 года.

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