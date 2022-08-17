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40 минут назад

Женщина и такса: начались съёмки «Поехавшей»

Кино-Панк

В Нижнем Новгороде начались съемки комедийного роуд-муви «Поехавшая» — совместного проекта студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра START, при поддержке Министерства культуры РФ.

Женщина и такса: начались съёмки «Поехавшей»
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

«Поехавшая» — это история об обычной девушке Ане, которая принимает необычное решение — отправиться в велопутешествие через всю Россию вместе со своей таксой Капой. И все для того, чтобы найти себя, обрести свободу и большую любовь. Но Аня – не профессиональная спортсменка и абсолютно не готова к опасностям, которые ее ждут. Она поймет это уже в пути. Но не повернет назад.

Антон Маслов, режиссер фильма, рассказал:

«Это атмосферная история, которая близка многим, ведь каждый из нас испытывал желание все бросить и отправиться к новому. К приключениям, забыв об однотонности. Наша «поехавшая» Аня — человек, которому это удалось. Мне очень важно показать колорит России. Мозаику культур и людей. Фильм мы снимаем в невероятных местах: в Башкирии и на Алтае, во Владимире, Нижнем Новгороде, в Москве. А зафиналим — на Байкале».

Фильмы,Минкультуры России,
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