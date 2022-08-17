Женщина и такса: начались съёмки «Поехавшей»

«Поехавшая» — это история об обычной девушке Ане, которая принимает необычное решение — отправиться в велопутешествие через всю Россию вместе со своей таксой Капой. И все для того, чтобы найти себя, обрести свободу и большую любовь. Но Аня – не профессиональная спортсменка и абсолютно не готова к опасностям, которые ее ждут. Она поймет это уже в пути. Но не повернет назад.