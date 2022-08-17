Disney выпустит фильм "Большая громовая гора"

Режиссерский дуэт «Соколиного глаза» Bert & Berti продолжили работать с компанией Disney и теперь займутся постановкой полнометражного фильма для Disney, основанного на аттракционе Big Thunder Mountain «Большая громовая гора» в тематическом парке. .

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Аттракцион, который находится в нескольких парках Диснея, представляет собой шахтерский городок во время золотой лихорадки 1800-х годов. Бедствие неизбежно поражает населенный пункт. Это либо землетрясение (Калифорния, Париж), цунами (Токио), либо внезапное наводнение (Флорида).

Десять лет назад принадлежащая Disney сеть ABC разработала пилотный вестерн, основанный на аттракционе писателя «Ледниковый период: континентальный дрейф» Джейсона Фукса и исполнительного продюсера сценариста «Форсажа» Криса Моргана. Но проект не сдвинулся с мертвой точки, пишет The Hollywood reporter.

Дисней уже добился успеха в прошлом, превратив аттракционы своих тематических парков в фильмы: «Пираты Карибского моря», «Круиз по джунглям», а в 2023 году должен выйти «Особняк с привидениями» с Розарио Доусон в главной роли.