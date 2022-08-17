Создателям «Женщины-Халка» пришлось экономить на спецэффектах

Несмотря на желание Marvel сэкономить, сериал получился хорошим, о чем свидетельствуют первые отзывы критиков.

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18 августа стартует новое шоу Marvel сериал «Женщина-Халк». Уже сейчас проект получает лестные оценки критиков, хотя для создания хорошего кино у его создателей были не все условия.

Как пишут западные таблоиды, уже по ходу съемок руководство Marvel не раз требовало от создательницы сериала Джессики Гао жесткой экономии средств, из-за чего ее команде пришлось сокращать визуальные эффекты и даже вырезать некоторые сцены.

Пришлось даже практически полностью изменить оригинальную задумку сериала «Женщины-Халка», где предыстория главной героиня должна была раскрыться только в конце сезона.