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1 час назад

Создателям «Женщины-Халка» пришлось экономить на спецэффектах из-за сокращения бюджета

Inc-News

Несмотря на желание Marvel сэкономить, сериал получился хорошим, о чем свидетельствуют первые отзывы критиков.

Создателям «Женщины-Халка» пришлось экономить на спецэффектах
Фото: Inc-NewsInc-News

18 августа стартует новое шоу Marvel сериал «Женщина-Халк». Уже сейчас проект получает лестные оценки критиков, хотя для создания хорошего кино у его создателей были не все условия.

Как пишут западные таблоиды, уже по ходу съемок руководство Marvel не раз требовало от создательницы сериала Джессики Гао жесткой экономии средств, из-за чего ее команде пришлось сокращать визуальные эффекты и даже вырезать некоторые сцены.

Пришлось даже практически полностью изменить оригинальную задумку сериала «Женщины-Халка», где предыстория главной героиня должна была раскрыться только в конце сезона.

Тем не менее, несмотря на все эти сложности, фильм получился, и теперь оценить его предстоит уже зрителям.

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