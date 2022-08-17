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2 часа назад

Нового Джеймса Бонда сделают более молодым

Inc-News

После того, как британский актер Дэниел Крейг прекратил сниматься в фильмах про Джеймса Бонда, создатели франшизы никак не могут найти ему замену.

Нового Джеймса Бонда сделают более молодым
Фото: Inc-NewsInc-News

Была надежда на Идриса Эльбу, но тот отказался в силу работы над более интересным для себя проектом.

В итоге поиски нового «агента 007» очень сильно затянулись, в связи с чем продюсеры заявили, что начнут смотреть на роль Бонда актеров до тридцати лет.

Якобы такое омоложение главное героя поможет оживить фильм, включив туда различные зрелищные трюки, поскольку большинство предыдущих спецагентов исполнялись актерами в возрасте от сорока и старше.

Тому же Дэниелу Крейгу на момент релиза фильма «Не время умирать» уже было пятьдесят три.

Хотя некоторые критики сочли, что выбор продюсеров в пользу более молодых актеров обусловлен тем, что среди звездных артистов в возрасте подходящей кандидатуры так и не было найдено.

И теперь есть вариант того, что Бонда доверять играть малоизвестному актеру. А это немалый риск для создателей фильма, ведь зрители привыкли к звездным Джеймсам Бондам.

Фильмы,Идрис Эльба,Джеймс Бонд,Дэниел Крейг,
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