В сеть попали кадры из новой мелодрамы «Мееt Cute»

Романтическая комедия с участием Пита Дэвидсона и Кейли Куоко, не получившая пока названия в российском прокате, выйдет на стриминговом сервисе Peacock 21-го сентября. «Мееt Cute» последует за Шейлой (Куоко) – женщиной, которая благодаря машине времени повторяет первую встречу с Гэри (Дэвидсон), чтобы добиться от него идеальной влюблённости с первого взгляда. Но когда Гэри не проходит испытания совершенством после волшебного вечера, она устремляется вновь в прошлое, чтобы превратить его в мужчину своей мечты.