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1 час назад

В сеть попали кадры из новой мелодрамы с Кейли Куоко и Питом Дэвидсоном

Inc-News

Романтическая комедия с участием Пита Дэвидсона и Кейли Куоко, не получившая пока названия в российском прокате, выйдет на стриминговом сервисе Peacock 21-го сентября. «Мееt Cute» последует за Шейлой (Куоко) – женщиной, которая благодаря машине времени повторяет первую встречу с Гэри (Дэвидсон), чтобы добиться от него идеальной влюблённости с первого взгляда. Но когда Гэри не проходит испытания совершенством после волшебного вечера, она устремляется вновь в прошлое, чтобы превратить его в мужчину своей мечты.

В сеть попали кадры из новой мелодрамы «Мееt Cute»
Фото: Inc-NewsInc-News
Inc-News

Поставил комедию Александр Леманн, который известен по работе над фильмами «Кафе «Голубая сойка» (2016) и «Паддлтон» (2019). Производством картины занималась киностудия Weed Road Pictures. Сценарий написала Нога Пнуэли. Дэвидсон и Куоко помимо исполнения главных ролей выступили также исполнительными продюсерами.

Inc-News
Фильмы,Кафе,Пит Дэвидсон,Кейли Куоко,
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