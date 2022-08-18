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1 час назад

В Москве пройдёт спецпоказ фильма "Северный ветер"

Inc-News

Фильм также вновь покажут в некоторых других городах, где распространена сеть кинотеатров "Каро".

В Москве пройдет спецпоказ фильма "Северный ветер"
Фото: Inc-NewsInc-News

25 августа фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер" выйдет в повторный прокат в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Калининграде. А тремя днями ранее — 22 августа — в московском кинотеатре "Октябрь" пройдёт спецпоказ картины, затем состоится телемост с режиссёром.

Литвинова исполнила в этой киноленте одну из главных ролей. Также в фильме снялись С. Эрнст, А. Шагин, С. Ходченкова и другие. Режиссёр создала и одноимённую пьесу, спектакль на основе которой с 2017 года с успехом шёл в МХТ им. Чехова.

Фильмы,Рената Литвинова,
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