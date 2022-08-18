В Москве пройдет спецпоказ фильма "Северный ветер"

25 августа фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер" выйдет в повторный прокат в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Калининграде. А тремя днями ранее — 22 августа — в московском кинотеатре "Октябрь" пройдёт спецпоказ картины, затем состоится телемост с режиссёром.

Литвинова исполнила в этой киноленте одну из главных ролей. Также в фильме снялись С. Эрнст, А. Шагин, С. Ходченкова и другие. Режиссёр создала и одноимённую пьесу, спектакль на основе которой с 2017 года с успехом шёл в МХТ им. Чехова.