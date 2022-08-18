"Интерстеллар" и "Друзья" пропали из медиатеки "Кинопоиска"

Представители онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» объяснили, почему из медиатеки сервиса исчезли зарубежные фильмы и сериалы — «Друзья», «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец». Об этом сообщает РБК.

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В компании заявили, что в данное время сроки продления договоров затягиваются. «Приобретая в свой каталог фильм или сериал, видеосервисы подписывают договор с правообладателем на определенный срок. В текущих условиях продление договоров занимает больше времени. К примеру, проекты таких студий, как Warner Bros. и Disney действительно могут быть пока недоступны — это небольшая часть всего каталога «Кинопоиска», —рассказали в «Кинопоиске».

В онлайн-кинотеатре подчеркнули, что новинки в библиотеке появляются и сейчас: так, на платформе доступны комедия «Все везде и сразу» и драма «Главная роль», которая откроет Венецианский фестиваль в 2022 году. Также 22 августа на платформе выйдет «Дом Дракона» — приквел «Игры престолов».