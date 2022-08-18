Названа причина, почему Тейлор Свифт не появилась в “Сумерках”

Режиссер вампирской саги Крис Вайц признался, что теперь жалеет об отказе американской поп-исполнительнице в эпизодической роли в фильме “Сумерки. Сага. Новолуние”. Соответствующая новость появилась на портале издания Daily Mail.

По словам режиссера, Свифт была фанаткой фильма, снятого по роману Стефани Майер. И агент звезды предпринял попытку договориться о сотрудничестве Тейлор с Крисом. Но тот решил, что появление столь популярной исполнительницы в кадре отвлечет зрителя от происходящего в фильме.

Теперь Вайц жалеет, что ему не удалось ни наладить сотрудничество с певицей, ни подружиться с ней.