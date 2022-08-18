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1 час назад

Новые владельцы прав на «Властелина колец» уже обсуждают фильмы про Арагорна и Гэндальфа

Чемпионат.com

Утром 18 августа стало известно, что шведский конгломерат Embracer Group купил Middle-earth Enterprises и стал исключительным владельцем прав на фильмы, сериалы, видеоигры и другие произведения по вселенной «Властелина колец».

Embracer обсуждают фильмы про Арагорна и Гэндальфа
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Не успела общественность привыкнуть к довольно значимому анонсу, как Embracer уже рассказала о планах на различные экранизации. Среди них — спин-оффы про любимых персонажей, включая Гэндальфа, Арагорна, Голлума и Галадриэль.

Мы рассматриваем возможность производства фильмов, основанных на таких знаковых персонажах, как Гэндальф, Арагорн, Голлум, Галадриэль, Эовин и другие герои из произведений Джона Толкина.

При этом каких-то конкретных планов у компании пока нет. Возможно, Embracer сперва изучит реакцию зрителей на грядущий сериал «Властелин колец: Кольца власти», права на который теперь также принадлежат конгломерату, и только потом начнёт совершать какие-то первые шаги. Премьера шоу состоится 2 сентября.

Интересно, что выпустить сериал про Арагорна предлагали Amazon, однако компания сделала выбор в пользу второй Эпохи Средиземья.

Фильмы,Amazon,
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