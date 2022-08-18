В Польше хотят снять ремейк "Слуги народа"

Польская телекомпания Polsat заказала производство ремейка украинского ситкома «Слуга народа», в котором снимался президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

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Главную роль в проекте должен исполнить молодой польский актер Марцин Гицнар. Сюжет останется прежним: обычный мужчина неожиданно для себя побеждает на президентских выборах и начинает менять страну к лучшему.

Оригинальная версия «Слуги народа» выходила на украинском телеканале «1+1» с 2015 по 2019 год. То же название — «Слуга народа» — затем получила политическая партия, от которой исполнитель главной роли Владимир Зеленский был выдвинут на выборы президента в начале 2019 года.