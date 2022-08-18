Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
31 минуту назад

В Польше хотят снять ремейк "Слуги народа"

Газета.Ru

Польская телекомпания Polsat заказала производство ремейка украинского ситкома «Слуга народа», в котором снимался президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

В Польше хотят снять ремейк "Слуги народа"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Главную роль в проекте должен исполнить молодой польский актер Марцин Гицнар. Сюжет останется прежним: обычный мужчина неожиданно для себя побеждает на президентских выборах и начинает менять страну к лучшему.

Оригинальная версия «Слуги народа» выходила на украинском телеканале «1+1» с 2015 по 2019 год. То же название — «Слуга народа» — затем получила политическая партия, от которой исполнитель главной роли Владимир Зеленский был выдвинут на выборы президента в начале 2019 года.

Как отмечает THR, «события в соседней Украине особенно актуальны для Польши», чье правительство одним из первых выразило поддержку Зеленскому и осудило действия России. Также Польша приняла наибольшее количество украинских беженцев среди европейских стран. По данным польской пограничной службы за 13 августа, после 24 февраля польско-украинскую границу пересекли порядка 5,4 млн человек.

Фильмы,Слуга народа,1+1,Владимир Зеленский,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители