Лучшие фильмы с Эдвардом Нортоном

Для тех, кто не знает на каком фильме остановиться, «Рамблер» собрал лучшие картины с Эдвардом Нортоном, которые стоит увидеть хотя бы один раз.
Лидер местной банды скинхедов Дерек Виньярд беспощадно расправляется с теми, кто имеет не белый цвет кожи в его районе. Независимость и смелость Дерека вызывают восхищение у его младшего брата, который хочет уже тоже сделал свой выбор.
Но совершенное Дереком зверское убийство двух чернокожих парней разделяет дороги братьев: старший оказывается в тюрьме, а Дэнни на свободе успешно продолжает дело брата.
Сотрудник страховой компании страдает хронической бессонницей и отчаянно пытается вырваться из мучительно скучной жизни. Однажды он встречает некоего Тайлера Дердена с извращенной философией. Вместе они основывают тайный Бойцовский клуб, приобщая других мужчина к радостям физической жестокости…
Драма о магии чувств с Эдвардом Нортоном, которая рассказывает о загадочном человеке, приехавшем в Вену и называющим себя иллюзионистом Эйзенхаймом. Он показывает публике невиданные фокусы, которые кажутся не иначе как волшебством. Однако появление в зале будущей невесты кронпринца дает толчок для целой вереницы необъяснимых событий.
Тонкая экранизация Сомерсета Моэма, рассказывающая о молодом враче и его неверной жене Китти, которые отправляются в отдаленную китайскую деревушку, чтобы бороться со вспышкой эпидемии холеры. Там пораженная преданностью мужа работе Китти начинает видеть его в ином свете и влюбляется в него.
Атмосферная сказка Уэса Андерсона о первой любви, которая рассказывает о паре влюбленных подростков, убегающих из-под присмотра взрослых. После обнаружения пропажи местный шериф начинает расследование, а вожатый лагеря бойскаутов организует поисковый отряд…