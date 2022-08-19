Лучшие фильмы с Эдвардом Нортоном

Для тех, кто не знает на каком фильме остановиться, «Рамблер» собрал лучшие картины с Эдвардом Нортоном, которые стоит увидеть хотя бы один раз.

Фото: Кадр из фильма "Бойцовский клуб" Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

«Американская история Х» (1998)

Лидер местной банды скинхедов Дерек Виньярд беспощадно расправляется с теми, кто имеет не белый цвет кожи в его районе. Независимость и смелость Дерека вызывают восхищение у его младшего брата, который хочет уже тоже сделал свой выбор.

Но совершенное Дереком зверское убийство двух чернокожих парней разделяет дороги братьев: старший оказывается в тюрьме, а Дэнни на свободе успешно продолжает дело брата.

Кадр из фильма "Американская история Х"

«Бойцовский клуб» (1999)

Сотрудник страховой компании страдает хронической бессонницей и отчаянно пытается вырваться из мучительно скучной жизни. Однажды он встречает некоего Тайлера Дердена с извращенной философией. Вместе они основывают тайный Бойцовский клуб, приобщая других мужчина к радостям физической жестокости…

«Иллюзионист» (2005)

Драма о магии чувств с Эдвардом Нортоном, которая рассказывает о загадочном человеке, приехавшем в Вену и называющим себя иллюзионистом Эйзенхаймом. Он показывает публике невиданные фокусы, которые кажутся не иначе как волшебством. Однако появление в зале будущей невесты кронпринца дает толчок для целой вереницы необъяснимых событий.

«Разрисованная вуаль» (2006)

Тонкая экранизация Сомерсета Моэма, рассказывающая о молодом враче и его неверной жене Китти, которые отправляются в отдаленную китайскую деревушку, чтобы бороться со вспышкой эпидемии холеры. Там пораженная преданностью мужа работе Китти начинает видеть его в ином свете и влюбляется в него.

«Королевство полной луны» (2012)