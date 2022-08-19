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1 час назад

«Лучший хоррор года!»: россияне оценили трейлер «Иронии судьбы»

Вечерняя Москва

На видеосервисе YouTube появился трейлер голливудской версии культового советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Многие россияне, полюбившие теплую и романтичную историю, рассказанную режиссером Эльдаром Рязановым, почувствовали себя оскорбленными и раскритиковали картину.

«Лучший хоррор года!»: россияне оценили трейлер «Иронии судьбы»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Лента кинематографистов из США называется About Fate, в России ее название звучит как «Ирония судьбы в Голливуде». В главных ролях снялись Эмма Робертс и Томас Манн. Снял этот фильм Марюс Вайсберг. Среди его картин такие фильмы, как «Любовь в большом городе», «Бабушка легкого поведения», «Гитлер капут!».

Комментарии российских пользователей наполнены разочарованием или насмешками над попыткой американцев.

«Люди, это будет самый лучший хоррор года!»; «Захотелось «Иронию судьбы» пересмотреть, чтобы это как-то быстрее забыть»; «Не имеет ничего общего с шедевром из СССР 1976 года! Они даже не попытались снять хорошее запоминающееся кино, а сняли какую-то лабуду, которая теряется в сотнях подобных однотипных фильмов»; «Скучная лажа», — написали россияне.

Фильмы,Любовь в большом городе,Гитлер капут!,Ирония судьбы, или с легким паром!,Бабушка лёгкого поведения,Марюс Вайсберг,Эмма Робертс,Томас Манн,Эльдар Рязанов,
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