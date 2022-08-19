«Лучший хоррор года!»: россияне оценили трейлер «Иронии судьбы»

На видеосервисе YouTube появился трейлер голливудской версии культового советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Многие россияне, полюбившие теплую и романтичную историю, рассказанную режиссером Эльдаром Рязановым, почувствовали себя оскорбленными и раскритиковали картину.
Лента кинематографистов из США называется About Fate, в России ее название звучит как «Ирония судьбы в Голливуде». В главных ролях снялись Эмма Робертс и Томас Манн. Снял этот фильм Марюс Вайсберг. Среди его картин такие фильмы, как «Любовь в большом городе», «Бабушка легкого поведения», «Гитлер капут!».
Комментарии российских пользователей наполнены разочарованием или насмешками над попыткой американцев.
«Люди, это будет самый лучший хоррор года!»; «Захотелось «Иронию судьбы» пересмотреть, чтобы это как-то быстрее забыть»; «Не имеет ничего общего с шедевром из СССР 1976 года! Они даже не попытались снять хорошее запоминающееся кино, а сняли какую-то лабуду, которая теряется в сотнях подобных однотипных фильмов»; «Скучная лажа», — написали россияне.