«Лучший хоррор года!»: россияне оценили трейлер «Иронии судьбы»

«Люди, это будет самый лучший хоррор года!»; «Захотелось «Иронию судьбы» пересмотреть, чтобы это как-то быстрее забыть»; «Не имеет ничего общего с шедевром из СССР 1976 года! Они даже не попытались снять хорошее запоминающееся кино, а сняли какую-то лабуду, которая теряется в сотнях подобных однотипных фильмов»; «Скучная лажа», — написали россияне.