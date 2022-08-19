Критик высказался об американском ремейке "Иронии судьбы"

"Полагаю, что это будет полная, скажем мягко, ерунда. Что касается "Анны Карениной", то здесь не может быть никаких ремейков, поскольку в отличие от "Иронии судьбы" Брагинского Толстой — это мировая классика. "Анна Каренина" переведена на все языки мира",