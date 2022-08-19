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1 час назад

Критик Соседов высказался об американском ремейке "Иронии судьбы"

Газета.Ru

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал американский ремейк советского фильма "Ирония судьбы" в беседе с News.ru.

Критик высказался об американском ремейке "Иронии судьбы"
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Критик сказал, что смотреть фильм, трейлер к которому недавно появился в сети, у него нет времени.

"Полагаю, что это будет полная, скажем мягко, ерунда. Что касается "Анны Карениной", то здесь не может быть никаких ремейков, поскольку в отличие от "Иронии судьбы" Брагинского Толстой — это мировая классика. "Анна Каренина" переведена на все языки мира",

- поделился он, подчеркнув, что существует около сотни экранизаций "Анны Карениной".

"Это не ремейки знаменитого советского фильма с Татьяной Самойловой, а самостоятельные постановки разных режиссеров мира",

— добавил критик.

Главные роли в голливудском ремейке исполнили актеры Эмма Робертс и Томас Манн. Фильм расскажет о случайной встрече помолвленного мужчины и девушки, расставшейся с возлюбленным накануне свадьбы сестры. Режиссером проекта выступил Марюс Вайсберг ("Любовь в большом городе"). По его словам, картина будет включать в себя отсылки к оригинальному фильму.

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