Критик высказался об американском ремейке "Иронии судьбы"

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал американский ремейк советского фильма "Ирония судьбы" в беседе с News.ru.
Критик сказал, что смотреть фильм, трейлер к которому недавно появился в сети, у него нет времени.
"Полагаю, что это будет полная, скажем мягко, ерунда. Что касается "Анны Карениной", то здесь не может быть никаких ремейков, поскольку в отличие от "Иронии судьбы" Брагинского Толстой — это мировая классика. "Анна Каренина" переведена на все языки мира",
- поделился он, подчеркнув, что существует около сотни экранизаций "Анны Карениной".
"Это не ремейки знаменитого советского фильма с Татьяной Самойловой, а самостоятельные постановки разных режиссеров мира",
— добавил критик.
Главные роли в голливудском ремейке исполнили актеры Эмма Робертс и Томас Манн. Фильм расскажет о случайной встрече помолвленного мужчины и девушки, расставшейся с возлюбленным накануне свадьбы сестры. Режиссером проекта выступил Марюс Вайсберг ("Любовь в большом городе"). По его словам, картина будет включать в себя отсылки к оригинальному фильму.