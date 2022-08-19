Как съемки фильма "Врата рая" обернулись адом для актеров

Несмотря на то, что фильм "Врата рая" 1980 года снял Майкл Чимино, на счету которого к моменту премьеры уже было два "Оскара", приключенческая драма оказалась куда слабее предыдущих работ режиссера.

Фото: Кадр из фильма "Врата рая" Кадр из фильма "Врата рая"

При этом сказать, что Чимино не вкладывался в фильм во время съемок нельзя. Более того, он так хотел сделать картину идеальной, что попросту создал невыносимые условия для актеров. Подробнее о том, в каком аду снимались "Врата рая" – в материале "Рамблера".

Видео дня

В центре сюжета "война округа Джонсон" – реальное историческое событие, произошедшее в США в 1890-м между иммигрантами-фермерами и богатыми землевладельцами. Главные роли в фильме исполнили именитые актеры. В их числе: Крис Кристофферсон, Кристофер Уокен, Джон Херт и Сэм Уотерсон. Но даже несмотря на свой профессионализм, вполне возможно, что все они пожалели о своем участии в съемках.

Один из актеров, Брэд Дуриф, рассказывал, что для большинства сцен потребовалось от 32 до 60 дублей:

"Я не привык сниматься в одной сцене по 57 раз. Даже по 32. Это было похоже на мастер класс по актёрскому мастерству. Вот мы сделали «счастливую версию», вот мы сделали «грустную версию», вот мы сделали «яростную версию».".

При этом, по словам Дурифа, Чимино требовал пересъемок сцены, даже если в этом совсем не было необходимости.

Одним из показательных случаев стала съемка эпизода, в котором Кристофферсон щелкает кнутом в номере гостиницы. В фильме сцена длится несколько секунд, но на ее съемки ушел целый день. Из-за чрезмерной дотошности Чимино производство картины очень быстро вышло из графика.

Но на этом причуды режиссера не закончились. Так, однажды он приказал уничтожить главную декорацию (целую улицу) и построить ее заново, поскольку ему потребовалось увеличить промежуток между домами на шесть футов.

Чтобы добиться максимальной реалистичности, Чимино заставлял актеров обучаться всем сторонним навыкам, которые демонстрируются в фильме – стрельбе, верховой езде, катанию на роликовых коньках. Артистам потребовалось 1,5 месяца, чтобы поставить вальс на роликах и отрепетировать его, но на постпродакшне эту сцену вырезали.

Но и это еще не все. Режиссер не щадил съемочную группу и заставлял статистов выполнять трюки, которые должны были выполнять каскадеры. Артисты получали многочисленные травмы, но Чимино не щадил никого. Когда эта история получила огласку, режиссер начал оправдываться, доказывая, что его фильм –шедевр.