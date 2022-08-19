Что известно о предстоящем фильме «Пила 10»

Нужно срочно возвращать на экран детектива Хоффмана. Иначе опять получится провал.

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Американские кинокомпании Lionsgate и Twisted Pictures объявили, что десятая часть культовой хоррор-франшизы «Пила» выйдет 27 октября 2023 года. Работа над картиной уже началась.

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Цикл «Пила» находится в Книге рекордов Гиннесса как самый кассовый хоррор-киносериал всех времён. В мировом прокате он собрал больше миллиарда долларов. Новость о выпуске продолжения (опять) радует, хотя куда больше порадует возвращение былого качества франшизы. Сейчас есть поводы сомневаться, что новая часть будет на уровне первых.

Полное название десятой «Пилы» и подробности о сюжете ещё держат в секрете. Однако студия обещает, что фильм «захватит сердца и другие части тела фанатов совершенно новыми хитроумными, гениальными ловушками и новой загадкой, которую нужно разгадать».

Режиссёром «Пилы 10» выступит Кевин Гротерт, снявший «Пилу 6» и «Пилу 7» («Пила 3D»). Это обнадёживает. Сценарий пишет автор картин «Пила 8» и «Пила: Спираль» Джош Столберг. Это уже не настолько оптимистичная новость, поскольку Столберг приложил руку к худшим частям.

У создателей «Пилы 10» есть два варианта действий

Ключевой вопрос — каким путём пойдут создатели? Есть два варианта — снять спин-офф в стиле «Пила: Спираль» или полноценно продолжить основную серию. Первый вариант видится крайне неудачным.

Вышедшая в прошлом году «Спираль» — полный провал. Низкопробный продукт, который пытается примазаться к славе легендарной франшизы. Главную роль исполняет известный комик Крис Рок, что само по себе выглядело странным для хоррора. Всё-таки «Пила» — не слэшер с элементами комедии, а психологический триллер. Но это не главная проблема. Рок вполне мог бы вписаться в «Пилу» при наличии качественного сценария. В «Спирали» такового не было. Даже приглашение Сэмюэла Л. Джексона не спасло девятую часть, а лишь подпортило резюме выдающемуся актёру. Рейтинги 5,2 и 5,3 на агрегаторах красноречиво обо всём говорят.

Практика показала, что спин-офф — плохая идея для продолжения «Пилы». Франшиза в первую очередь про Джона Крамера (он же Конструктор или Пила) и всех связанных с ним персонажей. Конструктор в исполнении Тобина Белла появился во флешбэках восьмой части. Джон Крамер имел хоть и непрямую, но реальную связь с происходящими на экране событиями.

«Пила 8» — проходной фильм, заметно уступающий предыдущим частям, но всё-таки более-менее удобоваримый продукт. Особенно по сравнению со «Спиралью».

Продолжение основной серии – идеальный и единственно приемлемый вариант для новой части «Пилы». Джон Крамер давно умер. Нет в живых и его последовательницы Аманды Янг. Зато не закрыта сюжетная линия второго по значимости героя франшизы — детектива Марка Хоффмана (Костас Мэндилор).

Седьмая часть «Пилы» закончилась тем, что доктор Лоуренс Гордон (Кэри Элвес) поместил Хоффмана в знакомую всем ванную комнату и приковал цепью к трубе рядом с тремя засохшими скелетами (мы отлично знаем чьими). В таком же положении в своё время оказывался сам Гордон, но у него был шанс на спасение, хоть и очень болезненный.

Хоффман попытался дотянуться до пилы, чтобы освободить себя ценой потери конечности. Лоуренс оттолкнул от него ножовку. Гордон взял инструмент и, вспоминая, как отпилил себе ногу, со словами «я так не думаю» выбросил его в коридор. Не обращая внимания на крики Хоффмана, он захлопнул дверь, сказав ему на прощание знаменитую фразу «Игра окончена».

Эпичное завершение седьмой части, но финал остался открытым. Потеря ножовки вовсе не означает, что у Хоффмана нет никаких шансов выбраться из ловушки. Это однозначно выполнимая задача для хладнокровного и изобретательного детектива с выдающимися интеллектуальными способностями. Скорее поверишь в то, что Хоффман освободится, чем в его банальную смерть от голода в закрытом помещении.

В шестой части Марк Хоффман спасся в безвыходном положении. Жена Конструктора Джилл Так (Бетси Расселл) надела ему на голову капкан, что сулило смерть без возможности спасения. Однако Хоффман сломал себе руку, чтобы выбраться из пут. А затем заставил капкан застрять в прутьях дверного окна. При этом разорвал себе щёку, истекал кровью, кричал от боли и ужаса. Но выжил и отомстил Джилл её же оружием. За это его схватил Гордон и поместил в комнату. Такой была воля Джона Крамера, видевшего в Хоффмане возможную опасность для Джилл.

Дело в том, что детектив был, возможно, ещё более находчивым и смекалистым, чем сам Пила. Выбраться из комнаты для него должно быть проще, чем снять капкан. Один человек уже делал это, о чём прекрасно знает Хоффман. В третьей части полицейскому Эрику Мэтьюзу удалось освободиться всего через несколько минут после заточения. Он разбил и сломал себе ногу до такой степени, чтобы она могла проскользнуть в оковах. Позже его обессиленного и избитого опешившей от случившегося Амандой подобрал именно Хоффман. Подлечил ногу, но в итоге подверг куда более изощрённому испытанию.

Без Хоффмана новая часть обречена на провал

Возможно, детектив освободится указанным способом по аналогии с Мэтьюзом или придумает что-то иное. Это не столь важно. Главное, что для оживления франшизы нужно срочно возвращать Хоффмана. Строить сюжет вокруг его мести Гордону — один из вариантов для создателей. Но наверняка в сценарий можно включить и более масштабную игру с привлечением новых персонажей, как было в «Пиле 7».

Продюсер Марк Берг прекрасно осознаёт проблемы двух последних частей и заверяет, что принимает во внимание критику.

Мы прислушиваемся к тому, о чём просят поклонники, и усердно работаем над планированием фильма, который понравится фанатам «Пилы» и в целом ужасов. Частью нашего плана стало решение передать бразды правления Кевину Гротерту, режиссеру «Пилы 6», которая до сих пор остаётся одним из самых любимых фильмов фанатов во всей серии.

В январе появился слух, что в «Пиле 10» вернётся Конструктор в исполнении Тобина Белла. Действие картины может развернуться до событий, показанных в «Пиле 3». Сценарист Джош Столберг заявил, что «сделает фанатов Джона Крамера очень счастливыми». Вариант не самый худший, но это всего лишь слух. Хочется, чтобы он таковым и оставался.

Крамер умер, а его «оживление» на экране – не лучшая идея. К тому же уже использованная. Про появление Джона во флешбэках посредственной восьмой части уже упоминалось выше.

Кевин Гротерт был режиссёром «Пилы 6» и «Пилы 7», когда Крамер по сюжету уже отошёл в мир иной и центральным персонажем стал Марк Хоффман. Воплощение образа Хоффмана – главная работа в жизни Костаса Мэндилора. По сути, Костас стал актёром одной роли. Но чрезвычайно классно исполненной.

Сейчас Мэндилору 56 лет. Последняя «Пила» с его участием вышла в 2010-м. Костас стал известен благодаря этой франшизе, но прорывного влияния на его карьеру роль Хоффмана не оказала. Ролей в крупнобюджетных фильмах он не получал. Последние 10 лет Мэндилор перебивался участием в очень скромных проектах, у большинства из которых нет страниц даже в основной «Википедии». Актёр неплохо сохранился. При небольшой помощи гримёров может спокойно ещё раз сыграть Хоффмана.

Камбэк в «Пилу» должен заинтересовать Костаса. Если уж дошло до того, что Мэндилор согласился принять участие в российском «Брате 3», фильме, который подвергся массовой критике ещё до выхода за попытку эксплуатации наследия Алексея Балабанова. Очевидно, что карьера Костаса нуждается в реанимации. Что может быть лучше, чем возвращение в «Пилу»?