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1 час назад

Ким Кэтролл – 66: что еще посмотреть со звездой "Секса в большом городе"

Мира Маркина

21 августа популярная американская актриса Ким Кэтролл отмечает 66-летие. Мировую славу блондинке принес легендарный сериал "Секс в большом городе" и роль раскрепощенной Саманты Джонс, которую она в нем исполнила.

Ким Кэтролл – 66: что еще посмотреть со звездой "Секса в большом городе"
Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Однако в фильмографии актрисы есть и другие проекты – пусть не такие известные, но тоже достойные внимания. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

"Нежная кожа", 2014

Кадр из сериала "Нежная кожа"

Комедийный сериал, приправленный черным юмором, повествует о женщине, которая переживает кризис среднего возраста. Несмотря на то, что в сериале всего два сезона, его довольно высоко оценили зрители и кинокритики.

"Призрак", 2009

Кадр из фильма "Призрак"

Криминальный триллер знаменитого Романа Полански, в котором помимо Кэтролл главные роли исполнили Юэн Макгрегор, Пирс Броснан и Оливия Уильямс. Мировая пресса признала "Призрак" лучшей картиной 2010 года. Вдобавок к этому, фильм получил множество наград.

"Мой мальчик Джек", 2007

Кадр из фильма "Мой мальчик Джек"

Военная драма повествует о жизни Редъярда Киплинга, который долгие годы безуспешно пытался отыскать своего сына Джека. Джек пропал без вести во время Первой мировой войны, но Киплинг не терял надежды найти его. На Киплинга также давило чувство вины – ведь именно он сделал так, чтобы отпрыска взяли на войну. Ким исполнила в фильме роль супруги Редъярда Кэролайн.

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