21 августа популярная американская актриса Ким Кэтролл отмечает 66-летие. Мировую славу блондинке принес легендарный сериал "Секс в большом городе" и роль раскрепощенной Саманты Джонс, которую она в нем исполнила.

Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе" Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Однако в фильмографии актрисы есть и другие проекты – пусть не такие известные, но тоже достойные внимания. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

"Нежная кожа", 2014

Кадр из сериала "Нежная кожа"

Комедийный сериал, приправленный черным юмором, повествует о женщине, которая переживает кризис среднего возраста. Несмотря на то, что в сериале всего два сезона, его довольно высоко оценили зрители и кинокритики.

"Призрак", 2009

Кадр из фильма "Призрак"

Криминальный триллер знаменитого Романа Полански, в котором помимо Кэтролл главные роли исполнили Юэн Макгрегор, Пирс Броснан и Оливия Уильямс. Мировая пресса признала "Призрак" лучшей картиной 2010 года. Вдобавок к этому, фильм получил множество наград.

"Мой мальчик Джек", 2007

Кадр из фильма "Мой мальчик Джек"