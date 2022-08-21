21 августа популярная американская актриса Ким Кэтролл отмечает 66-летие. Мировую славу блондинке принес легендарный сериал "Секс в большом городе" и роль раскрепощенной Саманты Джонс, которую она в нем исполнила.
Однако в фильмографии актрисы есть и другие проекты – пусть не такие известные, но тоже достойные внимания. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Комедийный сериал, приправленный черным юмором, повествует о женщине, которая переживает кризис среднего возраста. Несмотря на то, что в сериале всего два сезона, его довольно высоко оценили зрители и кинокритики.
Криминальный триллер знаменитого Романа Полански, в котором помимо Кэтролл главные роли исполнили Юэн Макгрегор, Пирс Броснан и Оливия Уильямс. Мировая пресса признала "Призрак" лучшей картиной 2010 года. Вдобавок к этому, фильм получил множество наград.
Военная драма повествует о жизни Редъярда Киплинга, который долгие годы безуспешно пытался отыскать своего сына Джека. Джек пропал без вести во время Первой мировой войны, но Киплинг не терял надежды найти его. На Киплинга также давило чувство вины – ведь именно он сделал так, чтобы отпрыска взяли на войну. Ким исполнила в фильме роль супруги Редъярда Кэролайн.