Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+31° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
2 часа назад

"Какая гадость": как россияне отреагировали на голливудскую "Иронию судьбы"

Мира Маркина

В сентябре 2022 года в прокат выйдет голливудская версия советского фильма "Ирония судьбы" режиссера Марюса Вайсберга. На YouTube-канале американской компании MGM вышел первый трейлер картины. Российские зрители встретили его резкой критикой. Как отреагировали на выход ремейка наши соотечественники, рассказываем в материале "Рамблера".

"Какая гадость": как россияне отреагировали на голливудскую "Иронию судьбы"
Фото: Кадр из фильма "Ирония судьбы в Голливуде"Кадр из фильма "Ирония судьбы в Голливуде"

В оригинале фильме называется About Fate. В российском прокате его переименуют в "Ирония судьбы в Голливуде". История начинается знакомо: молодой человек после бурной вечеринки просыпается в спальне незнакомой девушки, думая что находится у себя дома. Женю Лукашина в фильме сыграл Томас Манн, а Надю - Эмма Робертс.

Кадр из фильма "Ирония судьбы в Голливуде"

Трейлер только успел выйти, а в комментариях к нему уже сотни комментариев на русском языке. Пользователи пишут, что американскому кинематографу никогда не сравняться в легендарной комедией Эльдара Рязанова, и не стоило даже пытаться:

"Никогда ни у кого не получиться переснять это кино хорошо, потому что этого просто не нужно делать";

"Типичный американский романтический фильм, судя по ролику. "Ирония судьбы" - великий советский фильм, который ни один ремейк не переплюнет";

"Это очередной американский фильм про псевдоамериканскую мечту... а наш фильм про русскую душу. Куда им...";

"Это будет самый лучший хоррор года!".

Российские зрители раскритиковали примерно все: и актеров, и отсутствие атмосферы с традициями и мужской дружбой:

"Ипполит неубедительный получился. И нет антиалкогольного посыла: "Надо меньше пить... Пить меньше надо....";

"Нет здесь традиции и мужской дружбы, куда проник пьяный сыр-бор. Нет здесь ничего, что бы дало фильму регулярность просмотра, как "каждый год, 31 декабря мы с друзьями ходим в баню";

"Какая же все таки гадость";

"Спасибо, посмеялся. Потом, после просмотра, ознакомьтесь с оригинальным "ирония судьбы". Ну просто сравните. Удачи, американцы!".

Однако некоторые считают, что ремейк советского фильма - это отличная возможность обмениваться опытом между странами. При этом российский кинематограф также часто берет за основу сюжета голливудские картины.

"Да ладно вам, плагиат-плагиат, весь русский кинофонд состоит из плагиата";

"Круто будет посмотреть американское прочтение "Иронии судьбы". Как хочется побольше таких обменов, касаний, общений. Больше любви и милосердия, и взаимного интереса!"

Фильмы,Эмма Робертс,Томас Манн,Эльдар Рязанов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители