"Какая гадость": как россияне отреагировали на голливудскую "Иронию судьбы"

"Ипполит неубедительный получился. И нет антиалкогольного посыла: "Надо меньше пить... Пить меньше надо....";



"Нет здесь традиции и мужской дружбы, куда проник пьяный сыр-бор. Нет здесь ничего, что бы дало фильму регулярность просмотра, как "каждый год, 31 декабря мы с друзьями ходим в баню";



"Какая же все таки гадость";



"Спасибо, посмеялся. Потом, после просмотра, ознакомьтесь с оригинальным "ирония судьбы". Ну просто сравните. Удачи, американцы!".