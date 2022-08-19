"Какая гадость": как россияне отреагировали на голливудскую "Иронию судьбы"

В сентябре 2022 года в прокат выйдет голливудская версия советского фильма "Ирония судьбы" режиссера Марюса Вайсберга. На YouTube-канале американской компании MGM вышел первый трейлер картины. Российские зрители встретили его резкой критикой. Как отреагировали на выход ремейка наши соотечественники, рассказываем в материале "Рамблера".
В оригинале фильме называется About Fate. В российском прокате его переименуют в "Ирония судьбы в Голливуде". История начинается знакомо: молодой человек после бурной вечеринки просыпается в спальне незнакомой девушки, думая что находится у себя дома. Женю Лукашина в фильме сыграл Томас Манн, а Надю - Эмма Робертс.
Трейлер только успел выйти, а в комментариях к нему уже сотни комментариев на русском языке. Пользователи пишут, что американскому кинематографу никогда не сравняться в легендарной комедией Эльдара Рязанова, и не стоило даже пытаться:
"Никогда ни у кого не получиться переснять это кино хорошо, потому что этого просто не нужно делать";
"Типичный американский романтический фильм, судя по ролику. "Ирония судьбы" - великий советский фильм, который ни один ремейк не переплюнет";
"Это очередной американский фильм про псевдоамериканскую мечту... а наш фильм про русскую душу. Куда им...";
"Это будет самый лучший хоррор года!".
Российские зрители раскритиковали примерно все: и актеров, и отсутствие атмосферы с традициями и мужской дружбой:
"Ипполит неубедительный получился. И нет антиалкогольного посыла: "Надо меньше пить... Пить меньше надо....";
"Нет здесь традиции и мужской дружбы, куда проник пьяный сыр-бор. Нет здесь ничего, что бы дало фильму регулярность просмотра, как "каждый год, 31 декабря мы с друзьями ходим в баню";
"Какая же все таки гадость";
"Спасибо, посмеялся. Потом, после просмотра, ознакомьтесь с оригинальным "ирония судьбы". Ну просто сравните. Удачи, американцы!".
Однако некоторые считают, что ремейк советского фильма - это отличная возможность обмениваться опытом между странами. При этом российский кинематограф также часто берет за основу сюжета голливудские картины.
"Да ладно вам, плагиат-плагиат, весь русский кинофонд состоит из плагиата";
"Круто будет посмотреть американское прочтение "Иронии судьбы". Как хочется побольше таких обменов, касаний, общений. Больше любви и милосердия, и взаимного интереса!"