Режиссер «Служебного романа» рассказал, как пошел на обман ради съемок

«Во время работы над этой картиной я поступил очень некрасиво. Я решил проделать эксперимент. Принес стихи на студию и сказал, что нашел у Уильяма Блейка, английского поэта конца XVIII — начала XIX века, стихотворение, которое, как мне кажется, вполне может подойти к нашему "снежному эпизоду"»,