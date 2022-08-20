Режиссер «Служебного романа» рассказал, как пошел на обман ради съемок

Кинолента «Служебный роман», вышедшая на экраны в 1977 году, считается классикой кинематографа. Сложно вообразить, что фильм мог не выйти на большие экраны.
Режиссер картина Эльдар Рязанов в своей книге «Неподведенные итоги» признался, что ему пришлось осознанно пойти на хитрость ради съемок. Так, он самостоятельно написал стихотворение для всеми любимого эпизода, но выдал его за авторство знаменитого поэта.
«Во время работы над этой картиной я поступил очень некрасиво. Я решил проделать эксперимент. Принес стихи на студию и сказал, что нашел у Уильяма Блейка, английского поэта конца XVIII — начала XIX века, стихотворение, которое, как мне кажется, вполне может подойти к нашему "снежному эпизоду"»,
— пояснил Рязанов, добавив, что съемочная группа одобрила написанное.