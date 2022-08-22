Комедия "Веселый понедельник" получила главный приз фестиваля "Короче"

Главную награду фестиваля короткометражного кино "Короче", который завершается в воскресенье в Калининграде, получил фильм "Веселый понедельник" режиссера Софьи Райзман. В анимационной категории награды удостоилась картина "Унесенный в звездную глубину" Сергея Анфиногентова, которую также отметило жюри победителей "Короче" прошлых лет, передает корреспондент ТАСС.

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"Лучший фильм - "Веселый понедельник" режиссера Софьи Райзман", - объявила киновед, продюсер и киноэксперт Ситора Алиева.

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Фильм рассказывает об одном выходном дне молодых людей Маши и Ильи. Они планируют провести день спокойно, однако один импульсивный поступок меняет не только их планы, но и жизнь. Роли в проекте исполнили Искандер Шайхутдинов и Мария Карпова.

Награду за режиссуру вручили Георгию Болдугерову, представившему фильм "Рыбалка" с Сергеем Гилевым, приз за лучший сценарий получил Виталий Дудник, автор сатиры с Константином Хабенским и Юрием Быковым "Как с Максимом х(пип)ня случилась". Приза за лучшую операторскую работу удостоился Антон Дорушенков за мистический триллер "Калачакра" - в 2021 году он также получил этот приз на "Короче" за фильм "Авако".

Второй год участие в конкурсе принимают анимационные короткометражки. Награду в этой секции получил проект "Унесенный в звездную глубину" Сергея Анфиногентова, созданный им практически единолично. Фильм рассказывает о последствиях загадочной аварии на орбите Земли, после которой космонавт начинает видеть аномальные явления в открытом космосе. "Спасибо этому человеку за красоту, за фантастические красоты космоса, за прекрасную музыку. И за то, что он практически в одиночку это кино сделал", - сказала со сцены член жюри, актриса Юлия Пересильд.