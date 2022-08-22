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25 минут назад

Фильм "Северный ветер" в России не пойдет в повторный прокат

Ревизор.ruиещё 1

Режиссер и актриса Рената Литвинова сообщила, что повторный российский прокат ее фильма "Северный ветер", который должен был стартовать 25 августа, отменен. Та же судьба постигла и планируемый спецпоказ проекта. Об этом пишут СМИ со ссылкой на запись Литвиновой в ее Telegram-канале. "Причины — без комментариев", - цитирует пресса.

Фильм "Северный ветер" в России не пойдет в повторный прокат
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

Напомним, в 2017 году на сцене МХТ имени Чехова Литвинова поставила фантасмагорию "Северный ветер", основанную на собственной пьесе и с музыкальным сопровождением от Земфиры. Рената в этом проекте впервые выступила как режиссер и исполнила несколько ролей. Затем на этом материале был создан одноименный фильм с участием Софьи Эрнст, Светланы Ходченковой, Татьяны Пилецкой, Максима Суханова, Антонв Шагина и других артистов, включая и Литивинову. В фильме показывается всесилие матриархата в некоей фантастической стране Северных полей.

Фильмы,Татьяна Пилецкая,Максим Суханов,Рената Литвинова,
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