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3 часа назад

Netflix показал первые кадры из "Энолы Холмс 2" с Милли Бобби Браун

Газета.Ru

Онлайн-кинотеатр Netflix представил первые кадры из приключенческой ленты «Энола Холмс 2» о младшей сестре сыщика Шерлока Холмса. Картина со звездой «Очень странных дел» Милли Бобби Браун выйдет на сервисе 4 ноября.

Netflix показал первые кадры из "Энолы Холмс 2"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В сиквеле «Энолы Холмс» снялись Дэвид Тьюлис, Генри Кавилл и Хелена Бонем Картер.

Alex Bailey/Netflix

По сюжету фильма к Эноле обращается девочка, работающая на спичечной фабрике, с просьбой отыскать пропавшую сестру. В ходе расследования героине придется столкнуться с двумя разными сторонами Лондона: угрюмыми индустриальными районами и пышными приемами высшего общества.

Alex Bailey/Netflix

На опубликованных кадрах Энола Холмс прячется в повозке в компании своей матери (Картер), убегает от констеблей и оказывается в наручниках в чьем-то кэбе.

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