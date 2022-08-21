Netflix показал первые кадры из "Энолы Холмс 2"

Онлайн-кинотеатр Netflix представил первые кадры из приключенческой ленты «Энола Холмс 2» о младшей сестре сыщика Шерлока Холмса. Картина со звездой «Очень странных дел» Милли Бобби Браун выйдет на сервисе 4 ноября.

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Alex Bailey/Netflix

По сюжету фильма к Эноле обращается девочка, работающая на спичечной фабрике, с просьбой отыскать пропавшую сестру. В ходе расследования героине придется столкнуться с двумя разными сторонами Лондона: угрюмыми индустриальными районами и пышными приемами высшего общества.

Alex Bailey/Netflix