Netflix показал первые кадры из "Энолы Холмс 2"

Онлайн-кинотеатр Netflix представил первые кадры из приключенческой ленты «Энола Холмс 2» о младшей сестре сыщика Шерлока Холмса. Картина со звездой «Очень странных дел» Милли Бобби Браун выйдет на сервисе 4 ноября.
В сиквеле «Энолы Холмс» снялись Дэвид Тьюлис, Генри Кавилл и Хелена Бонем Картер.
По сюжету фильма к Эноле обращается девочка, работающая на спичечной фабрике, с просьбой отыскать пропавшую сестру. В ходе расследования героине придется столкнуться с двумя разными сторонами Лондона: угрюмыми индустриальными районами и пышными приемами высшего общества.
На опубликованных кадрах Энола Холмс прячется в повозке в компании своей матери (Картер), убегает от констеблей и оказывается в наручниках в чьем-то кэбе.