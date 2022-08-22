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5 часов назад

Российские космонавты завершат съемки фильма «Вызов» осенью

Lenta.ruиещё 1

Наземные съемки фильма «Вызов» завершатся для космонавтов в сентябре, сообщил космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, пишет ТАСС.

Российские космонавты завершат съемки фильма «Вызов» осенью
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

По его словам, съемочный процесс еще не завершен, ожидается, что он финиширует осенью.

«У нас еще одна или две смены где-то в сентябре будут. Мы в июне-июле снимались, и в сентябре завершать будем. Это что касается нас, космонавтов», — отметил Новицкий.

Сколько еще будут длиться съемки у актеров, он не знает.

Съемочная группа «Вызова» прилетела на МКС 5 октября и вернулась 17 октября. Сюжет «Вызова» вращается вокруг врача (Пересильд), которая вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС ради спасения космонавта.

Фильмы,Вызов,Олег Новицкий,Роскосмос,
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