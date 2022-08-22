Фильм «Элвис» поднялся на второе место в рейтинге автобиографического кино

Картина «Элвис» о жизни легендарного музыканта Элвиса Пресли режиссера База Лурмана с Остином Батлером в главной роли собрала в мировом прокате почти 270 миллионов долларов.

Фото: Inc-News Inc-News

Это вывели фильм на чистое второе место по кассовым сборам в области автобиографического кино.

Первую строчку по-прежнему уверенно держит культовая картина о о жизни и творчестве фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри режиссера Брайана Сингера.