Фильм «Элвис» поднялся на второе место в рейтинге автобиографического кино

Картина «Элвис» о жизни легендарного музыканта Элвиса Пресли режиссера База Лурмана с Остином Батлером в главной роли собрала в мировом прокате почти 270 миллионов долларов.
Это вывели фильм на чистое второе место по кассовым сборам в области автобиографического кино.
Первую строчку по-прежнему уверенно держит культовая картина о о жизни и творчестве фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри режиссера Брайана Сингера.
В мировом прокате проект с Рами Малеком в главной роли собрал более 900 миллионов долларов, а сам актер получил «Оскар» за лучшую мужскую роль.