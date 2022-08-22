Топ-3 самых кассовых фильма в российском прокате

Вкусы зрителей и киноманов по всему миру разные. В какой-то стране фурор производит премьера "Форсажа", а где-то аудитория с нетерпением ждет какое-нибудь замысловатое кино Кристофера Нолана. В России зарубежное кино традиционно пользуется популярностью. О том, какие три картины заработали больше всего на сборах в российском прокате, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: На странных берегах" Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: На странных берегах"

Пираты Карибского моря: На странных берегах (2011)

Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: На странных берегах"

В 2011 году четвертая картина культовой серии "Пираты Карибского моря" собрала в российском прокате $63 670 033. Помимо основных актеров, среди которых любимец всего мира Джонни Депп, в картине появилась обворожительная Пенелопа Крус. Возможно, именно ее участие подогрело еще больший интерес к картине.

По сюжету капитан Джек Воробей возвращается в новое пиратское приключение — на этот раз, чтобы найти Источник Молодости. Его также ищут испанские и английские власти, а также печально известный пират Черная Борода ( Иэн МакШейн ) и его дочь Анжелика ( Пенелопа Крус ). Конечно, у Джека и Анжелики есть прошлое, поэтому он соглашается помочь им победить англичан, которых возглавляет исправившийся Барбосса (Джеффри Раш).

Человек-паук: Нет пути домой (2021)

Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Второе место в списке занимает свежая картина Джона Уоттса

Человек-паук: Нет пути домой, заработавшая в России $68 589 889.

Американский супергеройский фильм 2021 года, основанный на персонаже комиксов Marvel «Человек-паук», создан совместно Columbia Pictures и Marvel Studios в качестве продолжения фильмов « Человек-паук: Возвращение домой» (2017) и «Человек-паук: Вдали от дома» (2019).

Картина стала 27-м фильмом в кинематографической вселенной Marvel (MCU). Режиссером фильма стал Джон Уоттс, а сценарий написали Крис МакКенна и Эрик Соммерс. В фильме снимался Том Холланд в роли Питера Паркера вместе с Зендайей , Бенедиктом Камбербэтчем , Джейкобом Баталоном , Джоном Фавро , Джейми Фоксом , Уиллемом Дефо, Эндрю Гарфилдом и Тоби Магуайром .

По сюжету Питер Паркер просит доктора Стивена Стрэнджа (Камбербэтч) использовать магию, чтобы снова засекретить личность Человека-паука, после того, как он публично раскрылся в конце предыдущей части. Однако, в магическом процессе что-то пошло не так и мультивселенная открывается — персонажи из других вселенных теперь могут проникать в мир Питера Паркера.

Аватар (2009)

С большим отрывом всех опередила фантастическая картина Джеймса Камерна "Аватар", собравшая только в России $119 903 638. Режиссер начал работать над фильмом еще в 1994 году, но, по словам Кэмерона, необходимые технологии еще не были доступны для реализации его видения фильма.

Только к 2009 году создателям удалось выпустить фантастическую картину, используя самые последние и уникальные технологии. Результат поразил сзритлей по всему миру.

Действие фильма происходит в середине 22-го века, когда люди колонизируют Пандору, яркую планету в звездной системе Альфа Центавра , чтобы добывать ценный минерал унобтаниум .