Боевик "Быстрее пули" с Питтом собрал более $150 млн

Мировые сборы боевика Дэвида Литча "Быстрее пули" с Брэдом Питтом в главной роли превысили $150 млн после двух с половиной недель проката. Об этом пишет Collider.

Collider также указывает, что "Быстрее пули" — по сути последний крупный релиз этого лета, к тому же не имеющий особых конкурентов в прокате. В связи с этим журналисты предполагают, что до конца сентября сильного бокс-офиса ждать не стоит.