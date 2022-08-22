Боевик "Быстрее пули" с Питтом собрал более $150 млн

Мировые сборы боевика Дэвида Литча "Быстрее пули" с Брэдом Питтом в главной роли превысили $150 млн после двух с половиной недель проката. Об этом пишет Collider.
По данным СМИ, бюджет ленты составил порядка $90 млн, поэтому, отмечает издание, пока ее выступление нельзя назвать успешным.
Collider также указывает, что "Быстрее пули" — по сути последний крупный релиз этого лета, к тому же не имеющий особых конкурентов в прокате. В связи с этим журналисты предполагают, что до конца сентября сильного бокс-офиса ждать не стоит.