Режиссер рассказал, как работал над созданием драмы «Аманат»

Режиссер и сценарист Амет Пики поделился подробностями создания военного фильма «Аманат».
Недавно состоялась премьера комедии «Танцы на высоте!» на платформе KION. Пики рассказал, в чем была сложность создания киноленты, а также сравнил ее с другим своим фильмом «Аманат».
«Для работы над "Аманатом" я на полгода погрузился в архивы XIX века, и, при всегдашнем интересе к истории, заново открыл для себя массу того, чего не рассказывают в школе и во взрослой жизни. Такая работа несравнима по масштабам с работой над фильмом про наше время, за такой опыт я благодарен Шамилю Джафарову, который задумал этот фильм»,
— рассказал режиссер в беседе с «Центральной службой новостей».
Пики также отметил, что граница между комедией и драмой всегда условна. По мнению кинодеятеля, хорошая комедия обязательно должна быть драмой.