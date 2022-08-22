Режиссер рассказал, как работал над созданием драмы «Аманат»

«Для работы над "Аманатом" я на полгода погрузился в архивы XIX века, и, при всегдашнем интересе к истории, заново открыл для себя массу того, чего не рассказывают в школе и во взрослой жизни. Такая работа несравнима по масштабам с работой над фильмом про наше время, за такой опыт я благодарен Шамилю Джафарову, который задумал этот фильм»,