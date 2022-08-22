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1 час назад

Режиссер Амет Пики рассказал, как работал над созданием драмы «Аманат»

Слово и Дело

Режиссер и сценарист Амет Пики поделился подробностями создания военного фильма «Аманат».

Режиссер рассказал, как работал над созданием драмы «Аманат»
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Недавно состоялась премьера комедии «Танцы на высоте!» на платформе KION. Пики рассказал, в чем была сложность создания киноленты, а также сравнил ее с другим своим фильмом «Аманат».

«Для работы над "Аманатом" я на полгода погрузился в архивы XIX века, и, при всегдашнем интересе к истории, заново открыл для себя массу того, чего не рассказывают в школе и во взрослой жизни. Такая работа несравнима по масштабам с работой над фильмом про наше время, за такой опыт я благодарен Шамилю Джафарову, который задумал этот фильм»,

— рассказал режиссер в беседе с «Центральной службой новостей».

Пики также отметил, что граница между комедией и драмой всегда условна. По мнению кинодеятеля, хорошая комедия обязательно должна быть драмой.

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