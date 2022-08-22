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1 час назад

Зак Снайдер готовится к съемкам второй части "Мятежной луны"

Газета.Ru

Зак Снайдер готовится к съемкам сиквела "Мятежной луны", сообщает Deadline.

Снайдер готовится к съемкам второй части "Мятежной луны"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам источников издания, в штате Калифорния одобрили налоговые льготы по производству ряда фильмов, включая вторую часть "Мятежной луны".

Также получили субсидию такие работы: безымянный проект от Netflix, "Афера Томаса Крауна" от Metro-Goldwyn-Mayer и "Джокер: Безумие на двоих" от Warner Bros.

Съемки первой части "Мятежной луны" Снайдера стартовали в апреле 2022 года. На данный момент фильм находится в стадии пост-продакшена.

Действие картины разворачивается в будущем. Фильм расскажет о девушке, чью колонию захватил тиран по имени Балисарий. Героиня отправляется на поиски союзников, чтобы противостоять диктатору. В главных ролях София Бутелла и Чарли Ханнэм.

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