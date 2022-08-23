В Китае сменили финал “Миньонов: Грювитация”

Цензоры Поднебесной изменили концовку мультипликационного фильма Minions: The Rise of Gru (Миньоны: Грювитация) (6+) для выпуска в Китае. Об этом сообщило 22 августа агентство Reuters.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Это заметили пользователи соцсетей по всей державе в выходные. Это вызвало недовольство у некоторых зрителей.

Видео дня

Судя по постам и скриншотам из фильма, обнародованным в социальной сети Weibo (аналог Twitter), цензоры ввели дополнение к сюжету, там Дикий Наклз, основной герой фильма о грабежах, был пойман правоохранительными органами и отсидел 20 лет в тюрьме.

Грю, соучастник этого персонажа, возвратился в собственную семью. Как говорится в китайской концовке, самое большое его достижение – быть отцом для своих трёх девочек.

В международной версии мультфильм заканчивается тем, что воришки Грю и Дикий Наклз уезжают после того, как последний инсценировал свою смерть, чтобы избежать поимки.

Многие интернет-комментаторы считают, что дополнение похоже на мультимедийную презентацию в формате power-point.

DuSir (Издатель рецензий на фильмы, имеющий 14,4 миллиона подписчиков на Weibo), отметил, что версия мультфильма для Поднебесной идёт на одну минуту дольше международной.

СССР тоже меняла фильмы. Правда, в большинстве случаев заметить, что именно изменили, было непросто (это было хорошо видно после их показа в варианте с обозначенными изменёнными фрагментами). Самое известное изменение – концовка в балете “Лебединое озеро”, где был приделан хэппи-энд.

КНР устанавливает квоту на число иностранных фильмов, которые могут быть показаны в кинотеатрах державы. Во многих лентах опущены или изменены некоторые сцены. Некоторые китайские концовки сильно отличаются от оригинала.

В минувшем году китайские зрители фильма 1999 года “Бойцовский клуб” заметили, что оригинальная концовка, где основной герой и его альтер-эго взрывают небоскрёбы, отсутствует в версии для Поднебесной.

Вместо этого в кинофильме было сказано, что правоохранительные органы быстро разгадали весь план. Они и задержали всех преступников, предотвратив взрыв бомбы.