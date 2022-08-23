Создатели «Бэтгёрл» потеряли все кадры фильма, в том числе с Бэтменом

Постановщик фильма Билал Фалла вместе с Адилем Эль Арби хотели сохранить себе на память некоторые материалы «Бэтгёрл».
Когда они зашли на сервер студии, то обнаружили, что всех отснятых кадров нет. Они были удалены.
Билал Фалла отметил, что они не смогли сохранить даже сцены с Бэтменом. По его словам, если Warner Bros. Discovery всё-таки захочет когда-нибудь выпустить «Бэтгёрл», то компании предстоит много работы.
Есть предположение, что студия удалила кадры после того, как Адиль Эль Арби показал в сети одну из сцен, которая была в «Бэтгёрл».
Напомним, ранее подобная ситуация с фильмом произошла у Зака Снайдера. Однако он успел сохранить кадры «Лиги справедливости» и выпустил свою версию картины.
Стоимость «Бэтгёрл» оценивалась в 90 миллионов долларов, но выход фильма отменили, так как лента получилась не для кинотеатрального показа.
В онлайн-сервисах создатели кинокартины не смогли бы покрыть все затраты.