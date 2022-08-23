Создатели «Бэтгёрл» потеряли все кадры фильма, в том числе с Бэтменом

Постановщик фильма Билал Фалла вместе с Адилем Эль Арби хотели сохранить себе на память некоторые материалы «Бэтгёрл».

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Когда они зашли на сервер студии, то обнаружили, что всех отснятых кадров нет. Они были удалены.

Билал Фалла отметил, что они не смогли сохранить даже сцены с Бэтменом. По его словам, если Warner Bros. Discovery всё-таки захочет когда-нибудь выпустить «Бэтгёрл», то компании предстоит много работы.

Есть предположение, что студия удалила кадры после того, как Адиль Эль Арби показал в сети одну из сцен, которая была в «Бэтгёрл».

Напомним, ранее подобная ситуация с фильмом произошла у Зака Снайдера. Однако он успел сохранить кадры «Лиги справедливости» и выпустил свою версию картины.

Стоимость «Бэтгёрл» оценивалась в 90 миллионов долларов, но выход фильма отменили, так как лента получилась не для кинотеатрального показа.