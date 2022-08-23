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1 час назад

Жители Лос-Анджелеса выступили против съемок «Форсажа 10» в их городе

Inc-News

Сильный шум и возросший риск на дорогах из-за съемок сцен погони сериала заставил горожан выйти на пикеты.

Жители Лос-Анджелеса выступили против съемок «Форсажа 10» в их городе
Фото: Inc-NewsInc-News

Часть съемочного процесса, в котором снимали сцены погонь в десятом сезоне «Форсажа», проходила в одном из самых тихих районов Лос-Анджелеса.

Его жители быстро поняли всю «прелесть» таких съемок. Шум, рев моторов днем и ночью, и также гоняющие по дорогам «тачки» вынудили горожан пожаловаться на киношников в муниципалитет, а когда не помогло, жители явились прямо на съемки и пытались сорвать процесс.

Пока ситуация остается в подвешенном состоянии, но местные активисты грозят массовой акцией протеста с привлечением прессы, если съемочная группа «не уберется подобру-поздорову».

При этом главная звезда «Форсажа» Вин Дизель не так давно утверждал, что съемки десятого сезона практически закончены.

Фильмы,Тачки,Форсаж,
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