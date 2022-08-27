5 фактов о том, как на самом деле младенцев снимают в кино

Актеры проходят многолетнее обучение и долгую подготовку, чтобы качественно сыграть свою роль. А как же детей в кадре заставляют плакать или не пугаться демонов при съемке ужасов. "Рамблер" расскажет пять секретов о съемке детей в кино.
Обычно на роль приглашают детей самих актеров или кого-то из сотрудников, но иногда сотрудники устраивают кастинги. В Калифорнии действует правило, что ребенок может принять участие в съемках, если с момента рождения прошло минимум 15 дней. Специальные агенты занимаются поиском таких детей.
Близнецы в кинобизнесе безумно популярны, так как детям необходимы постоянные перерывы на сон и еду. Близнецы же могут подменять друг друга, поэтому съемки проходят намного быстрее. К тому же, компании не приходится тратить лишние деньги на простой.
Если команде нужно снять сцену с участием младенца, съемки строятся вокруг него. Продюсеры и режиссеры пытаются работать быстро, так как максимальный рабочий день у ребенка составляет пять часов с перерывами.
В кино существует вакансия "детский переводчик". Когда режиссеру необходимо, чтобы ребенок заплакал на камеру, переводчик стоит за камерой и начинает плакать сам. Оказывается, порой дети плачут из-за цепной реакции. До этого способы были более жесткими, на детей направляли яркий свет или издавали около них очень громкий и неприятный звук.
Детям часто даже не рассказывают, что они снимаются в фильме ужасов. Их просят побегать с куклой, поговорить со стеной или обмазаться красной краской. Иногда сцены снимают в обратном порядке, поэтому часто они осознают смысл фильма только после его выхода, а некоторые и спустя годы.