5 забытых шедевров советского кино

Большую часть шедевров ХХ века до сих пор показывают по телевизору, но есть и жемчужины, которые не встретишь на экране. "Рамблер" расскажет о них подробнее.
Дебютный полнометражный фильм Андрея Кончаловского — уникальный экскурс в противостояние нового и старого.
Учитель Дюйшен приезжает по комсомольской путевке работать в далекий киргизский аул, где планирует научить новое поколение основам понимания свободы, чести и ответственности, но адепты традиционных ценностей выступают против.
Критики считают этот фильм самым недооцененным у Георгия Данелии. В основе сюжета сказка про Снежную королеву. Главному герою в глаз попадает осколок волшебного зеркала, который превращет его из любящего мужа, отца во вздорного старика, который во всем видит только плохое.
В фильме Сергей Шакуров предстает в образе опустившегося городского алкоголика, который внезапно заводит лохматого пса,. Неожиданно для всех собака оказывается говорящей и наставляет пьяницу на путь исправления. Собственно, это история о том, как два одиночества могут стать опорой друг для друга.