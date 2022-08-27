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1 час назад

5 забытых шедевров советского кино

Даша Краснова

Большую часть шедевров ХХ века до сих пор показывают по телевизору, но есть и жемчужины, которые не встретишь на экране. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

5 забытых шедевров советского кино
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Первый учитель (1965)

Дебютный полнометражный фильм Андрея Кончаловского — уникальный экскурс в противостояние нового и старого.

Учитель Дюйшен приезжает по комсомольской путевке работать в далекий киргизский аул, где планирует научить новое поколение основам понимания свободы, чести и ответственности, но адепты традиционных ценностей выступают против.

Слезы капали (1983)

Критики считают этот фильм самым недооцененным у Георгия Данелии. В основе сюжета сказка про Снежную королеву. Главному герою в глаз попадает осколок волшебного зеркала, который превращет его из любящего мужа, отца во вздорного старика, который во всем видит только плохое.

Друг (1987)

В фильме Сергей Шакуров предстает в образе опустившегося городского алкоголика, который внезапно заводит лохматого пса,. Неожиданно для всех собака оказывается говорящей и наставляет пьяницу на путь исправления. Собственно, это история о том, как два одиночества могут стать опорой друг для друга.

Фильмы,Георгий Данелия,Сергей Шакуров,Андрей Михалков-Кончаловский,
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