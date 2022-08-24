Режиссер "Бэтмена" заключил многолетний контракт с Warner Bros.

Режиссер "Бэтмена" Мэтт Ривз и его продюсерская компания 6th & Idaho заключили многолетнюю сделку с Warner Bros, сообщает Deadline.
"Сделать эту легендарную студию своим домом - мечта. Я очень рад работать с Майком (Майклом Де Дукой), Пэм (Памелой Энди), Ченнинг (Ченнинг Данги) и нашей командой, чтобы перенести увлекательные истории, которыми реально горим, на большие и маленькие экраны",
- признался Ривз.
Представители Warner Bros заявили, что готовы поддержать любые инициативы режиссера – от проектов по вселенной "Бэтмена" до чего-то нового. В контракте Ривза с компанией сказано, что студия получила право первого выбора работ кинематографиста как сценариста, режиссера и продюсера.
На данный момент Ривз работает над сиквелом "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в главной роли. Также режиссер продюсирует спин-офф об известном антагонисте DC Пингвине. Злодея сыграет Колин Фаррелл.