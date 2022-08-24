Начались съемки «Холопа 2»

Герои картины «Холоп» вновь встретились на съемочной площадке. Самая популярная комедия в современной российской истории получит продолжение, сообщает «Россия 1».
«Первую часть «Холопа» в кинотеатрах страны посмотрели 12 млн зрителей, итоговые сборы составили более 3 млрд рублей»,
– говорится в телеграм-канале телеканала.
Выход на экраны картины «Холоп 2» запланирован зимой 2023 года. Съемки уже начались. Как сообщают создатели ленты, на этот раз будут воспитывать не только мажора Гришу. Героиней нового фильма станет не менее избалованная Катя. Ее роль исполнит актриса Аглая Тарасова.
Ранее «ФедералПресс» писал, что IMAX запретила показывать в России даже отечественные фильмы.