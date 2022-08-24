Начались съемки «Холопа 2»

Выход на экраны картины «Холоп 2» запланирован зимой 2023 года. Съемки уже начались. Как сообщают создатели ленты, на этот раз будут воспитывать не только мажора Гришу. Героиней нового фильма станет не менее избалованная Катя. Ее роль исполнит актриса Аглая Тарасова.