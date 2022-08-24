Польза русских комедий и где их можно посмотреть бесплатно

В рейтинге самых популярных кинематографических жанров лидирующие позиции занимают комедия. Это направление – жанр художественного произведения, особенность сюжета которого заключается в юмористическом или сатирическом подходе.

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Почему люди смотрят комедии? Они помогают на время забыть серых буднях, отвлечься от дел. Также с помощью просмотра комедии можно найти правильные решения, справиться с трудностями, успешно преодолеть тяжелые жизненные ситуации.

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Где посмотреть комедию бесплатно

смотреть российские комедийные сериалы еще до их выхода в эфир на ТВ;

не раздражаться на рекламу при просмотре фильмов;

включать трансляцию популярных платных и эфирных телеканалов. Не всегда есть время отправиться в кинотеатр, чтобы насладиться просмотром смешного фильма. В этом случае выручит интернет. Смотреть бесплатно русские комедии можно на сайте more.tv. Выбор шедевров кинематографа с юмористическим уклоном неограничен. Пользователям сервиса рекомендуется оформить подписку, благодаря которой можно получить такие преимущества:

Также становятся доступными эксклюзивные зарубежные премьеры (их можно смотреть одновременно с выходом в мире, а не спустя некоторое время).

Сервис доступен для использования через браузеры на ноутбуке или компьютере. Еще можно просматривать фильмы через приложения для планшетов, смартфонов, приставок и т. д.

Плюсы фильмов комедийного жанра

повысится уровень эндорфинов в крови, защищающих от вирусов и бактерий, улучающих иммунитет;

расширятся сосуды и увеличится кровоток, что поможет снизить давление, защищая сердце и уменьшая риск возникновения приступа;

улучшится состояние нервной системы, снизится количество стрессов, уменьшится риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Российские комедии непонятны иностранцам. Но славянам их просмотр несет много пользы. Что будет, если регулярно смотреть комедии? Зритель получает ряд преимуществ:

Исходя из перечисленных выше плюсов, можно сделать вывод, что смех еще никому не навредил, а принес пользу. Если взять за привычку несколько раз в неделю смотреть русские комедии, то быстро станут видимы положительные изменения: улучшится психическое и физиологическое состояние.